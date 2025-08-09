Команда Джей Ло намерена прогуляться по Алматы

Участница шоу Дженнифер Лопес изъявила желание посетить достопримечательности города Алматы, сообщает Zakon.kz.

С инициативой выступила бэк-вокалистка Лопес, Шэрон Янгблад. 8 августа у себя в Instagram-сторис она обратилась к подписчикам.

"Казахстан! Мы сегодня возвращаемся. Мы будем в Алматы сегодня и завтра. Поэтому расскажите, что нам стоит сделать, что посетить и посмотреть. Что интересного происходит в Алматы?" – обратилась она к своим Instagram-пользователям.

Фото: Instagram/sharonyoungblood

В комментариях посыпались предложения посетить озеро Сайран, Шымбулак и ряд других достопримечательностей мегаполиса. Также в числе комментаторов нашлись и те, кого не привлекла инициатива гостьи погулять по городу, и они отказались от чрезмерного гостеприимства.

"Сидите в отеле и пейте кумыс, а то из-за вас дороги перекроют и будут пробки. И так везде ремонт идет и все перекопано", – прямолинейно отметила суровая часть жителей Алматы.

Тем временем часть участников шоу Дженнифер Лопес уже прибыла в Алматы. Например, Ханна Маргесон опубликовала в Instagram-сторис фотографию с фруктами.

"Мы вернулись, Казахстан!" – анонсировала она ближайший концерт.

Фото: Instagram/hannah.margeson

Еще один участник команды, музыкант Дэйв Кабрера, продемонстрировал вид из номера отеля в Алматы.

Фото: Instagram/davecabreraofficial

Свой предпоследний концерт Дженнифер Лопес дала 7 августа в Ташкенте, а 10 августа певица выступит в Алматы. Этот город станет завершающим в ее гастрольном туре "This Is Me... Now".