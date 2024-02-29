Джордж Клуни и Брэд Питт вновь примут участие в одном проекте

Американские актеры Джордж Клуни и Брэд Питт снимутся в новом фильме под названием "Волки" режиссера Джона Уоттса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, артисты давние друзья и это не первый раз, когда они работают вместе. 60-летний Питт и 62-летний Клуни снимались в фильмах "Сжечь после прочтения" 2008 года, "Исповедь опасного разума" 2002 года, а также в трех фильмах Оушена с 2001 по 2007 годы.

"Они ценят и уважают друг друга, независимо от того, сколько лет прошло между их совместными съемками в фильмах", – заявил источник издания.

Отмечается, что в предстоящем фильме рассказывается о двух наладчиках, вынужденных работать вместе над одним и тем же заданием.



Ранее сообщалось, что Брэд Питт и его возлюбленная, фитнес-тренер Инес де Рамон, начали жить вместе.