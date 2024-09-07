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Брэд Питт и Джордж Клуни возвращаются в новую часть фильма "Друзя Оушена"

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 05:05 Фото: Instagram/bradpittofflcial
В работу запустили следующую часть "14 друзей Оушена", где снимутся Джордж Клуни и Брэд Питт, сообщает Zakon.kz.

По данным Deadline, Warner Bros. и Smokehouse усердно работают над новой версией "Друзей". К слову премьера последнего совместного Клуни и Питтом фильма состоялась недавно на 81-м Венецианском кинофестивале.

Его сюжет рассказывает о двух криминальных авторитетах, которые обнаруживают, что их обоих наняли для выполнения одного и того же смертельно опасного задания. Теперь, чтобы получить награду, они вынуждены работать вместе.

А по фильму "Гарри Поттер" сняли кондитерское шоу. В ролике повара готовят блюда, вдохновленные вселенной этого фильма.

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