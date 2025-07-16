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Культура и шоу-бизнес

Победителей "Славянского базара" торжественно встретили коллеги, друзья и чиновники

Победительница конкурса &quot;Славянский базар&quot; вернулась в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 06:51 Фото: пресс-служба акимата области Жетісу
15 июля победительницу XXXIV международного фестиваля эстрадной песни "Славянский базар" Алмагуль Батталиеву торжественно встретили в аэропорту Алматы и на въезде в Талдыкорган. Также в Казахстан вернулся Мирас Нагашыбай, занявший 1 место в детском конкурсе, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту Алматы делегация области Жетісу торжественно встретила солистку областной филармонии имени Данеша Ракишева и обладательницу Гран-при международного фестиваля. Не менее торжественно ее встретил коллектив филармонии на въезде в город Талдыкорган, передает пресс-служба пресс-служба акима области Жетісу.

Фото: пресс-служба акимата области Жетісу

Родилась и выросла певица в городе Алматы.

Она окончила музыкальный колледж им. П. Чайковского и Казахскую национальную академию искусств им. Т. Жургенова, передает "24kz". Помимо вокала, певица владеет несколькими инструментами:

  • аккордеоном;
  • фортепиано;
  • укулеле.

Она уже третий год работает в областной филармонии им. Д. Ракишева. В планах у певицы – поступать на грант в магистратуру в ближайшие дни.

13-летний Мирас Нагашыбай – победитель детского музыкального конкурса. Юного вокалиста из Казахстана признали лучшим среди участников из 14 стран. Родом из села Кайназар Жамбылского района Алматинской области, Мирас начал петь с пяти лет. Сейчас учится в музыкальной школе.

15 июля учащиеся школы-лицея №84 Астаны завоевали серебряные и бронзовые медали на международном конкурсе Stem Olympiad 2025 в Барселоне.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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