Победителей "Славянского базара" торжественно встретили коллеги, друзья и чиновники

15 июля победительницу XXXIV международного фестиваля эстрадной песни "Славянский базар" Алмагуль Батталиеву торжественно встретили в аэропорту Алматы и на въезде в Талдыкорган. Также в Казахстан вернулся Мирас Нагашыбай, занявший 1 место в детском конкурсе, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту Алматы делегация области Жетісу торжественно встретила солистку областной филармонии имени Данеша Ракишева и обладательницу Гран-при международного фестиваля. Не менее торжественно ее встретил коллектив филармонии на въезде в город Талдыкорган, передает пресс-служба пресс-служба акима области Жетісу.

Фото: пресс-служба акимата области Жетісу

Родилась и выросла певица в городе Алматы.

Она окончила музыкальный колледж им. П. Чайковского и Казахскую национальную академию искусств им. Т. Жургенова, передает "24kz". Помимо вокала, певица владеет несколькими инструментами:

аккордеоном;

фортепиано;

укулеле.

Она уже третий год работает в областной филармонии им. Д. Ракишева. В планах у певицы – поступать на грант в магистратуру в ближайшие дни.

13-летний Мирас Нагашыбай – победитель детского музыкального конкурса. Юного вокалиста из Казахстана признали лучшим среди участников из 14 стран. Родом из села Кайназар Жамбылского района Алматинской области, Мирас начал петь с пяти лет. Сейчас учится в музыкальной школе.

15 июля учащиеся школы-лицея №84 Астаны завоевали серебряные и бронзовые медали на международном конкурсе Stem Olympiad 2025 в Барселоне.