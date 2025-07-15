Бритни Спирс заявила, что удочерила дочь
Фото: wikimedia
43-летняя американская певица Бритни Спирс сообщила, что удочерила девочку. В одной из последних танцевальных публикаций в Instagram певица рассказала о переменах в своей жизни, сообщает Zakon.kz.
Несмотря на общую сумбурность текста, из его содержания можно понять, что в семье артистки случилось пополнение.
"Я хочу, чтобы вы знали, что я удочерила прекрасную девочку! Ее зовут Леннон Лондон Спирс", – рассказала певица и добавила, что Леннон сегодня надела "очаровательное платье".
С 2004 по 2007 год Спирс состояла в отношениях с музыкантом и танцором Кевином Федерлайном. В браке у пары родились двое сыновей. Сейчас Шону Престону 19 лет, а Джейдену Джеймсу – 18.
Бритни лишили родительских прав из-за "опасного" поведения. Все годы "заточения" – опеки со стороны отца – певица не отрекалась от детей. Только недавно мальчики стали навещать мать – иногда Спирс публикует фото с ними.
Ранее восьмилетний сын Ксении Собчак жестко высказался о ее танцах.
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