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Мир

Медалистами олимпиады в Испании стали казахстанские школьники

Казахстанцы победили на Stem Olympiad 2025 в Барселоне, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 02:58 Фото: пресс-служба акимата Астаны
Учащиеся школы-лицея №84 Астаны завоевали серебряные и бронзовые медали на международном конкурсе Stem Olympiad 2025 в Барселоне, сообщает Zakon.kz.

Они продемонстрировали высокое мастерство и глубокие знания в области инженерии, программирования, робототехники и 3D-моделирования. Как передает пресс-служба столичного акимата, школьники получили высокую оценку международных экспертов.

Так, на международный пьедестал победы поднялись:

  • Нурасыл Рыскулбеков – бронзовая медаль;
  • Айша Темирхан – серебряная медаль;
  • Бижан Ашыхатов – серебряная медаль.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"В состязании приняли участие более 260 школьников, 78 команд со всего мира", – говорится в сообщении.

Другие казахстанские школьники стали сильнейшими химиками планеты. Они получили четыре медали на IChO-2025.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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