Медалистами олимпиады в Испании стали казахстанские школьники
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Учащиеся школы-лицея №84 Астаны завоевали серебряные и бронзовые медали на международном конкурсе Stem Olympiad 2025 в Барселоне, сообщает Zakon.kz.
Они продемонстрировали высокое мастерство и глубокие знания в области инженерии, программирования, робототехники и 3D-моделирования. Как передает пресс-служба столичного акимата, школьники получили высокую оценку международных экспертов.
Так, на международный пьедестал победы поднялись:
- Нурасыл Рыскулбеков – бронзовая медаль;
- Айша Темирхан – серебряная медаль;
- Бижан Ашыхатов – серебряная медаль.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
"В состязании приняли участие более 260 школьников, 78 команд со всего мира", – говорится в сообщении.
Другие казахстанские школьники стали сильнейшими химиками планеты. Они получили четыре медали на IChO-2025.
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