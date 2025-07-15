Медалистами олимпиады в Испании стали казахстанские школьники

Учащиеся школы-лицея №84 Астаны завоевали серебряные и бронзовые медали на международном конкурсе Stem Olympiad 2025 в Барселоне, сообщает Zakon.kz.

Они продемонстрировали высокое мастерство и глубокие знания в области инженерии, программирования, робототехники и 3D-моделирования. Как передает пресс-служба столичного акимата, школьники получили высокую оценку международных экспертов.

Так, на международный пьедестал победы поднялись:

Нурасыл Рыскулбеков – бронзовая медаль;

Айша Темирхан – серебряная медаль;

Бижан Ашыхатов – серебряная медаль.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"В состязании приняли участие более 260 школьников, 78 команд со всего мира", – говорится в сообщении.

Другие казахстанские школьники стали сильнейшими химиками планеты. Они получили четыре медали на IChO-2025.