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Культура и шоу-бизнес

Анна Заворотнюк впервые показала сына

Анна Заворотнюк показала сына, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 06:13 Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk
15 июля дочь актрисы Анастасии Заворотнюк показала своего первенца Марселя, сообщает Zakon.kz.

На новых фото с Марселем в Instagram, его лицо закрыто смайликом. Со слов Анны она сделала это не из-за возможного сглаза, а ввиду нежелания сталкиваться с хейтом.

"Мне так хочется показать миру, что он у меня есть – мой маленький человек", – призналась дочь Анастасии Заворотнюк.

Но пока Анна не торопится. С ее слов, ребенок еще мал, а публичность – это ее, а не его выбор.

Мальчик появился на свет 2 апреля. Примечательно, что всего через день, 3 апреля, отмечала бы день рождения ее мама – Анастасия Заворотнюк. Для Анны это совпадение стало особенно значимым: она родила малыша ровно через год после смерти самой дорогой женщины в своей жизни. Это придало появлению сына глубинный, почти сакральный смысл.

Заворотнюк-младшая не скрывает, что рождение сына стало переломным моментом в ее жизни. По ее словам, малыш полностью перевернул ее внутренний мир: наполнил его светом, нежностью и безусловной любовью.

11 июля Максим Виторган ответил хейтерам из-за нападок на свою молодую возлюбленную Анну Короткову.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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