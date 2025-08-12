Фотографии внука Анастасии Заворотнюк обсуждают в Сети
Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk
Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк показала поклонникам своего подросшего сына и то, как проводит выходные, сообщает Zakon.kz.
Модель Анна Заворотнюк выставила в Instagram снимок с четырехмесячным Марселем.
"Замедленные выходные в обнимку с самыми родными", – написала блогер.
Подписчиков умилили фотографии малыша:
– Маленький покоритель сердец! С младенчества пленяет женские души. Хочется приехать и затискать его, поиграть и расцеловать этого очаровашку!
– Вот оно – то самое счастье, которое обрело четкий образ и стало не просто чувством, а смыслом жизни.
– Такое маленькое, но такое большое счастье!
Анастасия Заворотнюк, которая на протяжении многих лет боролась с раком головного мозга, умерла ночью 30 мая 2024 года. Заслуженной артистке России было 54 года. 1 июня ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. В октябре 2024-го ее дочь рассказала, как справляется с утратой.
