Фотографии внука Анастасии Заворотнюк обсуждают в Сети

Модель Анна Заворотнюк выставила в Instagram снимок с четырехмесячным Марселем.

Подписчиков умилили фотографии малыша:

– Маленький покоритель сердец! С младенчества пленяет женские души. Хочется приехать и затискать его, поиграть и расцеловать этого очаровашку!

– Вот оно – то самое счастье, которое обрело четкий образ и стало не просто чувством, а смыслом жизни.

– Такое маленькое, но такое большое счастье!