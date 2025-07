Вновь обрела популярность и умерла: в США прощаются с певицей Конни Фрэнсис

В возрасте 87 лет умерла американская поп-певица итальянского происхождения Кончетта Роза Мария Франконеро, более известная как Конни Фрэнсис. Широкая публика узнает ее благодаря песне Pretty Little Baby, которая в последнее время оказалась вирусной в TikTok, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NBC, в начале июля певица попала в больницу с сильными болями.

"С тяжелым сердцем и чувством глубокой печали я сообщаю вам о кончине минувшей ночью моего дорогого друга Конни Фрэнсис. Я знаю, что Конни бы одобрила, если бы ее поклонники одними из первых узнали эту новость. Дополнительные подробности будут позже", – рассказал агент артистки Рон Робертс.

Звезда 1950-х и 1960-х годов Конни Фрэнсис была известна по таким композициям, как Who"s Sorry Now, Where the Boys Are и Stupid Cupid. Но в последнее время ее песня 1962 года Pretty Little Baby вновь обрела популярность и стала вирусной на TikTok, где пользователи выкладывали многочисленные видеоролики, подготовленные с использованием этого хита.

Ранее сообщалось, что в возрасте 68 лет умер казахстанский актер Кайрат Кемалов.