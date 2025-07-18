"Цой жив!" Юный казахстанец "рвет" соцсети схожестью с кумиром поколений

В социальных сетях вирусятся видеоролики с молодым парнем, имеющим большое сходство с советским рок-музыкантом, основателем и лидером группы "Кино", сообщает Zakon.kz.

18-летнего певца зовут Рустем Нурдилдин. Он родом из Темиртау. Гитару взял в руки в подростковом возрасте. Со слов Рустема, играть и петь он научился сам.

В мае 2025 года парня взяли солистом в трибьют-группу Pulse Kino, которая играет песни группы "Кино".

На своих страницах в соцсетях Рустем выкладывал много роликов с исполнением песен Виктора Цоя. И подписчики буквально сходят с ума от его схожести и внешне, и голосом с кумиром многих поколений. "Я буду петь голосами детей" (фраза из песни "Сансара" исполнителя Басты) – один из самых распространенных комментариев.

По-моему, он немного Цой.

Перерождение.

Как я раз сказал, Цой жив!

Афтор похож на Цоя, без шуток.

Переродился.

Welcome back.

Просто Великий Виктор Робертович Цой.

а Цой говорил, что будет петь другими голосами.

А говорят, что нельзя переродиться... Цой жив!

Ранее с Виктором Цоем сравнили рэпера Алишера Моргенштерна после того, как он выпустил новый альбом. В него вошли пять песен в стиле альтернативного рока, которые довели до слез поклонников артиста.