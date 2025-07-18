"Цой жив!" Юный казахстанец "рвет" соцсети схожестью с кумиром поколений
18-летнего певца зовут Рустем Нурдилдин. Он родом из Темиртау. Гитару взял в руки в подростковом возрасте. Со слов Рустема, играть и петь он научился сам.
В мае 2025 года парня взяли солистом в трибьют-группу Pulse Kino, которая играет песни группы "Кино".
На своих страницах в соцсетях Рустем выкладывал много роликов с исполнением песен Виктора Цоя. И подписчики буквально сходят с ума от его схожести и внешне, и голосом с кумиром многих поколений. "Я буду петь голосами детей" (фраза из песни "Сансара" исполнителя Басты) – один из самых распространенных комментариев.
@rustem.nurdildin #nurdildinrustem #группакино #викторцой #цойжив #цой #сказка ♬ оригинальный звук – Rustem Nurdildin
- По-моему, он немного Цой.
- Перерождение.
- Как я раз сказал, Цой жив!
- Афтор похож на Цоя, без шуток.
@rustem.nurdildin Пачка сигарет #группакино #викторцой #цойжив #восьмиклассница #звездапоименисолнце #хитыгруппыкино #группакрови #спокойнаяночь #пачкасигарет ♬ оригинальный звук – Rustem Nurdildin
- Переродился.
- Welcome back.
- Просто Великий Виктор Робертович Цой.
- а Цой говорил, что будет петь другими голосами.
- А говорят, что нельзя переродиться... Цой жив!
@rustem.nurdildin Кино-Перемен #группакино #викторцой #цойжив #спокойнаяночь #группакрови #пачкасигарет #восьмиклассница #перемен #звездапоименисолнце ♬ оригинальный звук – Rustem Nurdildin
Ранее с Виктором Цоем сравнили рэпера Алишера Моргенштерна после того, как он выпустил новый альбом. В него вошли пять песен в стиле альтернативного рока, которые довели до слез поклонников артиста.