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Культура и шоу-бизнес

"Цой жив!" Юный казахстанец "рвет" соцсети схожестью с кумиром поколений

певец Рустем на сцене, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 16:36 Фото: TikTok/rustem.nurdildin
В социальных сетях вирусятся видеоролики с молодым парнем, имеющим большое сходство с советским рок-музыкантом, основателем и лидером группы "Кино", сообщает Zakon.kz.

18-летнего певца зовут Рустем Нурдилдин. Он родом из Темиртау. Гитару взял в руки в подростковом возрасте. Со слов Рустема, играть и петь он научился сам.

В мае 2025 года парня взяли солистом в трибьют-группу Pulse Kino, которая играет песни группы "Кино".

На своих страницах в соцсетях Рустем выкладывал много роликов с исполнением песен Виктора Цоя. И подписчики буквально сходят с ума от его схожести и внешне, и голосом с кумиром многих поколений. "Я буду петь голосами детей" (фраза из песни "Сансара" исполнителя Басты) – один из самых распространенных комментариев.

@rustem.nurdildin #nurdildinrustem #группакино #викторцой #цойжив #цой #сказка ♬ оригинальный звук – Rustem Nurdildin
  • По-моему, он немного Цой.
  • Перерождение.
  • Как я раз сказал, Цой жив!
  • Афтор похож на Цоя, без шуток.
@rustem.nurdildin Пачка сигарет #группакино #викторцой #цойжив #восьмиклассница #звездапоименисолнце #хитыгруппыкино #группакрови #спокойнаяночь #пачкасигарет ♬ оригинальный звук – Rustem Nurdildin
  • Переродился.
  • Welcome back.
  • Просто Великий Виктор Робертович Цой.
  • а Цой говорил, что будет петь другими голосами.
  • А говорят, что нельзя переродиться... Цой жив!
@rustem.nurdildin Кино-Перемен #группакино #викторцой #цойжив #спокойнаяночь #группакрови #пачкасигарет #восьмиклассница #перемен #звездапоименисолнце ♬ оригинальный звук – Rustem Nurdildin

Ранее с Виктором Цоем сравнили рэпера Алишера Моргенштерна после того, как он выпустил новый альбом. В него вошли пять песен в стиле альтернативного рока, которые довели до слез поклонников артиста.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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