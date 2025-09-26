"Самый неожиданный тандем": Алсу удивила поклонников
Совместная публикация двух артисток появилась на их страницах в Instagram накануне, 25 сентября 2025 года.
"Несомненно начало новой дружбы!" – заявила под публикацией 51-летняя Арбенина.
Ответа от Алсу ждать долго не пришлось. 42-летняя певица снова завалила комплиментами свою коллегу, написав:
"Диана, ты катастрофически, бомбически, невероятный человек! Во всех смыслах!"
А Игорь Крутой отреагировал на комплименты Алсу в адрес Арбениной и написал: "Подтверждаю!"
Также на взаимные комплименты Алсу и Арбениной отреагировала певица Валерия, которая подчеркнула: "Чудесные обе".
В свою очередь поклонники Алсу были сильно удивлены тандему их кумира с рок-певицей. Некоторые из них подтвердили, что после концерта Арбениной испытываешь именно те эмоции, которые на видео описала Алсу:
- "Красивые девчата".
- "Алсу, ты тоже крутышка".
- "Ну все, ждем новый дуэт".
- "Обожаю Диану Арбенину".
- "Самый неожиданный тандем".
- "У меня были такие же эмоции после концерта Дианы! Живая, невероятно крутая и классная!"
- "Я в этом году тоже была впервые, можно сказать случайно, но была в восторге. Диана, вы – огонь".
- "Это что за красота? С обеими моими любимыми артистками Алсу сдружилась! Ева и Диана. У Алсу хороший вкус на человечков!"
