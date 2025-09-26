"Самый неожиданный тандем": Алсу удивила поклонников

Известная российская певица Алсу удивила поклонников, записав видео с музыкантом, основателем и лидером рок-группы "Ночные снайперы" Дианой Арбениной, сообщает Zakon.kz.

Совместная публикация двух артисток появилась на их страницах в Instagram накануне, 25 сентября 2025 года.

"Несомненно начало новой дружбы!" – заявила под публикацией 51-летняя Арбенина.

Ответа от Алсу ждать долго не пришлось. 42-летняя певица снова завалила комплиментами свою коллегу, написав:

"Диана, ты катастрофически, бомбически, невероятный человек! Во всех смыслах!"

А Игорь Крутой отреагировал на комплименты Алсу в адрес Арбениной и написал: "Подтверждаю!"

Также на взаимные комплименты Алсу и Арбениной отреагировала певица Валерия, которая подчеркнула: "Чудесные обе".

В свою очередь поклонники Алсу были сильно удивлены тандему их кумира с рок-певицей. Некоторые из них подтвердили, что после концерта Арбениной испытываешь именно те эмоции, которые на видео описала Алсу:

"Красивые девчата".

"Алсу, ты тоже крутышка".

"Ну все, ждем новый дуэт".

"Обожаю Диану Арбенину".

"Самый неожиданный тандем".

"У меня были такие же эмоции после концерта Дианы! Живая, невероятно крутая и классная!"

"Я в этом году тоже была впервые, можно сказать случайно, но была в восторге. Диана, вы – огонь".

"Это что за красота? С обеими моими любимыми артистками Алсу сдружилась! Ева и Диана. У Алсу хороший вкус на человечков!"

