Культура и шоу-бизнес

"Самый неожиданный тандем": Алсу удивила поклонников

певица Алсу, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 11:03 Фото: Instagram/alsou_a
Известная российская певица Алсу удивила поклонников, записав видео с музыкантом, основателем и лидером рок-группы "Ночные снайперы" Дианой Арбениной, сообщает Zakon.kz.

Совместная публикация двух артисток появилась на их страницах в Instagram накануне, 25 сентября 2025 года.

"Несомненно начало новой дружбы!" – заявила под публикацией 51-летняя Арбенина.

Ответа от Алсу ждать долго не пришлось. 42-летняя певица снова завалила комплиментами свою коллегу, написав:

"Диана, ты катастрофически, бомбически, невероятный человек! Во всех смыслах!"

А Игорь Крутой отреагировал на комплименты Алсу в адрес Арбениной и написал: "Подтверждаю!"

Также на взаимные комплименты Алсу и Арбениной отреагировала певица Валерия, которая подчеркнула: "Чудесные обе".

В свою очередь поклонники Алсу были сильно удивлены тандему их кумира с рок-певицей. Некоторые из них подтвердили, что после концерта Арбениной испытываешь именно те эмоции, которые на видео описала Алсу:

  • "Красивые девчата".
  • "Алсу, ты тоже крутышка".
  • "Ну все, ждем новый дуэт".
  • "Обожаю Диану Арбенину".
  • "Самый неожиданный тандем".
  • "У меня были такие же эмоции после концерта Дианы! Живая, невероятно крутая и классная!"
  • "Я в этом году тоже была впервые, можно сказать случайно, но была в восторге. Диана, вы – огонь".
  • "Это что за красота? С обеими моими любимыми артистками Алсу сдружилась! Ева и Диана. У Алсу хороший вкус на человечков!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 11:03
Алсу опубликовала редкое фото старшей дочери по особому случаю

20 сентября 2025 года Алсу показала свое новое увлечение.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
