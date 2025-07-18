Метро для одной: Наташе Королёвой показали в московской подземке то, что не каждый увидит
Фото: Instagram/koroleva__star
Российская певица Наташа Королёва рассказала о знаменательной дате и провела для своих подписчиков особую экскурсию, сообщает Zakon.kz.
В текущем 2025 году московскому метрополитену исполнилось 90 лет. Эта дата не осталась незамеченной в плотном графике российской исполнительницы. И по этому случаю она "зарезервировала" метро для ночной поездки.
"Московский метрополитен – визитная карточка столицы, и самое красивое метро в мире; уж мне-то есть с чем сравнить. И как здорово прикоснуться к истории метро и еще лучше узнать новые детали истории Москвы. А за последние годы произошло просто московское чудо – метро развивается, становится еще более удобным – не только в плане современных поездов, не только по доступности, но и по навигации. Заблудиться невозможно. Я счастлива поздравить всех сопричастных с метрополитеном с 90-летием. Красивая цифра, красивая история, мощное развитие, и пусть будет еще больше лучших современных решений в Московском метро! Спасибо за потрясающую ночную экскурсию и за ваше тепло", – написала Королёва в Instagram.
Во время экскурсии артистка побывала там, куда обычного пассажира не пустят.
Подписчики певицы однако обратили внимание не только на красоту метрополитена и необычность экскурсии, но и на выбранный для нее наряд – яркий свободного кроя костюм:
- Наташа, ну что за наряд, вам же не 5 лет, а 50.
- Наташа, ну как будто бы в пижаме.
Первая линия метро Москвы, Сокольническая, открылась 15 мая 1935 года. В честь юбилея во многих местах столицы России прошли праздничные мероприятия.
Несколькими днями ранее сама Королёва поделилась своими секретами, показав содержимое косметички.
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