Танец над облаками: казахстанка исполнила "Камажай" на пике Гималайских гор

Казахстанская альпинистка Айман Султангалиева исполнила народный танец "Камажай" на высоте 6119 метров, подняв руки над облаками на пике Лобуче в Гималаях – там, где холод обжигает кожу за секунды, а напротив поднимается Эверест.

48-летняя жительница Алматы Айман Султангалиева называет себя домохозяйкой, которая занимается всем понемногу. Она продает горные очки, организовывает путешествия в Исландию, вдохновляя людей на восхождения в горы, и сама поднимается на высочайшие вершины мира.

Фото: из личного архива Айман Султангалиевой

Горы окружали Айман с детства, но настоящая страсть пришла не в Алматы, а… во Франции. Там она ходила в горы с местными жителями каждое воскресенье, просто на прогулку.

"Мы с мужем иногда выбирались, но это были такие редкие походы, раз в 2-3 месяца на Мынжылкы. А настоящая, взрослая любовь пришла во Франции. Я жила там какое-то время. И чтобы практиковать язык, стала ходить в горы по воскресеньям с местными. И вдруг увидела, оказывается, можно ходить в горы каждую неделю, как на обычную прогулку. Эта мысль меня потрясла, почему я раньше этого не знала. Но все происходит вовремя", – вспоминает Айман.

Вернувшись домой, она стала подниматься в горы регулярно вместе с друзьями. Позже присоединилась к группе скайраннеров. Именно там она обрела настоящую физическую форму, стала сильнее и выносливее. В этом она подчеркивает заслугу тренеров.

Фото: из личного архива Айман Султангалиевой

Айман пока не удалось взобраться на Эверест, была лишь в базовом лагере на высоте 5 364 метров. Она не любит слово "покорять":

"Кто я такая, чтобы покорять горы? Они стояли миллионы лет до меня и будут стоять после", – говорит она.

Перед восхождением Айман мысленно обращается к вершине, просит разрешения подняться. Так было на Килиманджаро, так было на Лобуче.

"10 октября мы ходили на пик Лобуче в районе Эвереста. Я тоже всю дорогу просила у горы разрешения подняться, чтобы она пустила нас к себе, и отпустила. У альпинистов поход считается завершенным только тогда, когда ты спустился. Никто не поздравляет "с горой", пока ты не вернулся вниз. Гора – это не трофей. Это диалог", – отмечает альпинистка.

Фото: из личного архива Айман Султангалиевой

Последнее восхождение – пик Лобуче в районе Эвереста – стало не просто испытанием на выносливость. Группа застряла в Катманду на четыре дня из-за аномального снегопада. Полеты отменялись один за другим. Ожидание оказалось тяжелым, и стало первым проверочным этапом. Когда полеты возобновились, пришлось сократить акклиматизацию, и двоих участников накрыла горная болезнь. Их эвакуировали на вертолете. Для Айман это стало важным напоминанием.

"Горы – не шутка. Всегда страхуйтесь. Никогда не экономьте на здоровье. Для меня любое восхождение трансформационное. Горы такие. Они снимают все маски. На высоте человек становится настоящим, и в хорошем, и в плохом смысле. Там видно, из чего ты сделан. Люди не могут скрывать там свою реальную сущность. Горы обнажают все, оголяют твою душу". альпинистка Айман Султангалиева

Айман видела многие страны, но Непал стал для нее особым местом.

"Когда идешь по тропе, а напротив сияют гигантские пики, – так выглядит счастье. Я уже трижды возвращалась в Непал, таких гор, как в Непале, нет нигде. А еще есть Исландия – страна, в которую я влюбилась безвозвратно. Уже три года я вожу туда авторские туры. Это мой способ делиться красотой. Я почти не зарабатываю на них – просто хочу показать людям то, что однажды потрясло меня". альпинистка Айман Султангалиева

Однажды одна девушка написала Айман, что хотела бы увидеть ее изящные руки на фоне гор. Эта фраза стала искрой: Айман решила станцевать казахский танец "Камажай" на вершине Лобуче на высоте 6119 метров. Усталость исчезла, как только она подняла руки для первого движения. Пуховые варежки слетели на полминуты (дольше невозможно выдержать холод), перед глазами сиял Эверест, а в голове звучали слова: "Басында Қамажайдың бір тал үкі айрылып…" (слова из народной песни "Камажай". – Прим. автора) Это был магический момент, который навсегда останется в ее памяти.

Теперь Айман хочет устраивать такие символические акции и на родных казахстанских вершинах. Одно удручает женщину – видеть, как ее любимый Алматы тонет в смоге.

Фото: из личного архива Айман Султангалиевой

После гор, по словам женщины, хочется самых простых вещей: баню, массаж, вкусный ужин, горячий чай с медом, и мягкую теплую постель.

"Главное вдохновение в моей жизни – дети. Я не рассказываю им, как надо, я показываю примером". альпинистка Айман Султангалиева

Айман отказалась от алкоголя, перестала проводить вечера вне дома и посвятила выходные горам. Спорт в их семье – не подвиг, а норма.

Тем, кто только думает о горных восхождениях, Айман советует начать с простого: одеваться потеплее, начинать с простых троп вокруг Алматы, не ходить в одиночку, всегда брать гида и никогда не экономить на безопасности.

"И пожалуйста, не сорите! Горы дают нам так много, пусть мы хотя бы чуть-чуть будем отдавать взамен чистотой после себя. Заберите с собой хотя бы пару чужих фантиков. Мы всегда берем пакет и собираем немного мусора по дороге вниз. Хотя бы так, маленький вклад". альпинистка Айман Султангалиева

Сегодня ее распорядок подчинен высоте: ранние подъемы, тренировки, отказ от ночных посиделок. Горы стали для нее не увлечением – а способом жить осознаннее, чище, честнее перед собой.