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Наука и технологии

Для чего в Британии создали скрипку тоньше человеческого волоса

научная работа, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 22:19 Фото: phys.org
Британские физики из Университета Лафборо (LBORO) изготовили микроскопическую скрипку размером всего 35 микрон в длину и 13 микрон в ширину – она уместилась бы на срезе человеческого волоса, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на официальном сайте научного учреждения, инструмент оценивают как демонстрацию возможностей новой системы нанолитографии, которая открывает перспективы для разработки материалов будущего.

Отмечается, что цель проекта – испытать новое оборудование для нанопроизводства. Система NanoFrazor, основанная на методе термосканирующей зондовой литографии, позволяет с ювелирной точностью "вырезать" наноструктуры. Это критически важно для исследований в области квантовых вычислений, энергоэффективной электроники и хранения данных.

Как уточняется, процесс изготовления наноскрипки занял несколько месяцев. Сначала на кремниевую пластину нанесли светочувствительный резист. Затем нагретым нанозондом выжгли контуры инструмента, после чего обработали поверхность платиной, сняв лишние слои.

Готовую скрипку можно рассмотреть только под микроскопом, и играть на ней невозможно.

"Мы изучаем, как материалы реагируют на свет, магнетизм и электричество. Это поможет создать технологии нового поколения", – объяснила профессор Келли Моррисон.

Ранее ученые рассказали, как облегчить боль в спине без лекарств.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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