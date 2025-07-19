Продавал яйца: архивное видео Димаша Кудайбергена появилось в Казнете
Фото: instagram/kudaibergenov.dimash
Талантливому певцу Димашу Кудайберген пришлось проделать долгий путь к славе. В соцсетях появилось видео, где юный музыкант в шутку говорит о том, что ему пришлось продавать яйца из-за сорвавшегося концерта, сообщает Zakon.kz.
Архивные кадры опубликовал паблик "Карагандинский вестник".
"Это вокзал Уральска. Мы приехали заработать деньги на концерте, но работа не пошла. Нам приходится здесь продавать яйца", – говорит на видео Димаш Кудайберген.
В публикации поясняется, что тогда еще неизвестный миру Димаш Кудайберген с друзьями прибыл на гастроли в Уральск. Но концерт сорвался из-за низких продаж билетов.
"Тогда никто не мог представить, что этого парня ждет судьба артиста, покорившего планету. Вот так от яиц к мировой славе", – говорится в посте.
В публикации упоминаются достижения мировой звезды:
- всего через несколько лет после случая в Уральске Димаш завоевал гран-при "Славянского базара" в Беларуси;
- в 2017 году состоялся дебют Димаша в шоу "Singer", где он набрал 600 млн просмотров за сутки. Казахстанский музыкант исполнил оперные арии, казахские народные песни и даже перепел Витаса на два тона выше, став сенсацией Азии.
Недавно стало известно, что казахстанский исполнитель с мировым именем Димаш Кудайберген готовится к выступлению в Кыргызстане. 22 июля кумир нескольких миллионов людей выступит в Чолпон-Ате.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript