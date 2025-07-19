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Культура и шоу-бизнес

Продавал яйца: архивное видео Димаша Кудайбергена появилось в Казнете

Продавал яйца: архивное видео Димаша Кудайберген появилось в Казнете, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 13:01 Фото: instagram/kudaibergenov.dimash
Талантливому певцу Димашу Кудайберген пришлось проделать долгий путь к славе. В соцсетях появилось видео, где юный музыкант в шутку говорит о том, что ему пришлось продавать яйца из-за сорвавшегося концерта, сообщает Zakon.kz.

Архивные кадры опубликовал паблик "Карагандинский вестник". 

"Это вокзал Уральска. Мы приехали заработать деньги на концерте, но работа не пошла. Нам приходится здесь продавать яйца", – говорит на видео Димаш Кудайберген.

В публикации поясняется, что тогда еще неизвестный миру Димаш Кудайберген с друзьями прибыл на гастроли в Уральск. Но концерт сорвался из-за низких продаж билетов.

"Тогда никто не мог представить, что этого парня ждет судьба артиста, покорившего планету. Вот так от яиц к мировой славе", – говорится в посте.

В публикации упоминаются достижения мировой звезды:

  • всего через несколько лет после случая в Уральске Димаш завоевал гран-при "Славянского базара" в Беларуси;
  • в 2017 году состоялся дебют Димаша в шоу "Singer", где он набрал 600 млн просмотров за сутки. Казахстанский музыкант исполнил оперные арии, казахские народные песни и даже перепел Витаса на два тона выше, став сенсацией Азии.

Недавно стало известно, что казахстанский исполнитель с мировым именем Димаш Кудайберген готовится к выступлению в Кыргызстане. 22 июля кумир нескольких миллионов людей выступит в Чолпон-Ате.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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