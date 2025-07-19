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События

В Астане на день перекроют центральные улицы на левом берегу

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 21:35 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы 19 июля сообщает о проведении ремонтных работ на пересечении улиц Динмухамеда Кунаева и Туркестан, передает Zakon.kz.

В связи с этим 20 июля на указанном участке будет введено частичное ограничение движения. Движение автотранспорта будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон дороги.⠀

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и снижения уровня неудобств на месте будут установлены временные дорожные знаки и указатели.⠀

Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Власти просят с пониманием отнестись к временным ограничениям.

Ранее сообщалось, что в столице из-за ремонта дорог ограничат движение на пересечении проспекта Жумабаева и улицы Айнаколь, а также будет частично перекрыта улица Сыганак. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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