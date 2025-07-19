В Астане на день перекроют центральные улицы на левом берегу

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы 19 июля сообщает о проведении ремонтных работ на пересечении улиц Динмухамеда Кунаева и Туркестан, передает Zakon.kz.

В связи с этим 20 июля на указанном участке будет введено частичное ограничение движения. Движение автотранспорта будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон дороги.⠀

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и снижения уровня неудобств на месте будут установлены временные дорожные знаки и указатели.⠀

Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Власти просят с пониманием отнестись к временным ограничениям.

Ранее сообщалось, что в столице из-за ремонта дорог ограничат движение на пересечении проспекта Жумабаева и улицы Айнаколь, а также будет частично перекрыта улица Сыганак.

