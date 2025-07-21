Реакция Димаша Кудайбергена на новый проект Игоря Крутого взорвала соцсети
Крутой разместил публикацию 20 июля 2025 года на странице в Instagram. В подписи пианист немного рассказал о происходящем в кадре.
"Мой друг Геннадий Викторович Хазанов любит говорить о том, что самое главное в творчестве – не повторяться, а для того, чтобы этого добиться, надо все время "путать карты"… Я не знаю, смог ли этим своим выступлением спутать карты, но счастлив был "сообразить на троих" с Васей Бастой и Лёней Агутиным…"Игорь Крутой
В заключительной части именитый продюсер задал вопрос армии фанатов:
"И как вам, мои дорогие подписчики, мой новый опыт?"
- Вы невероятно талантливый композитор и замечательный человек. Вы делаете мир лучше.
- Это нереально круто! Со вкусом, талантливо и смело!
- Браво, Игорь Яковлевич! Вы невероятный.
- Даже мальчики так не удивили, как Крутой!
- Это было круто! Очень круто! Других слов просто нет! – написали после просмотра пользователи Сети.
Но больше всех привлек внимание комментарий Димаша Кудайбергена.
Он был краток, написав "Wow" и добавив смайлики в виде огоньков. Поклонники с теплотой отреагировали на его поддержку:
- Димаш, радость, что вы всегда поддерживаете друг друга.
- Ваша дружба с Игорем Яковлевичем радует нас очень!
- Скучаю по тем дням, когда вы с мастером творили чудеса вместе, – заявили другие подписчики.
В ноябре 2018 года Димаш исполнил песню "Любовь уставших лебедей" под аккомпанемент российского композитора. Премьера первого дуэта с маэстро прошла на одном из центральных телеканалов. Позже с этой же композицией они вышли на сцену Кремлевского дворца. Затем Игорь Крутой пригласил Димаша на "Песню года". В репертуаре Димаша Кудайбергена позже появилась новая песня, написанная Крутым, – "Мадемуазель Хайд".
Cтоит уточнить, что уже завтра, 22 июля 2025 года, кумир нескольких миллионов людей выступит в Чолпон-Ате.
Ожидается выступление исполнителей из более чем 25 стран мира. На этом же фестивале выступит башкирская группа Ay Yola.