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Культура и шоу-бизнес

Реакция Димаша Кудайбергена на новый проект Игоря Крутого взорвала соцсети

Крутой, Димаш Кудайберген, поддержка, комментаторы, творчество, искусство, коллеги, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 09:29 Фото: pexels
Известный композитор Игорь Крутой удивил подписчиков, исполнив композицию исполнителя Басты под названием "Выпускной" (Медлячок) совместно с детским ансамблем. Поддержал коллегу в комментариях казахстанский артист Димаш Кудайберген, сообщает Zakon.kz.

Крутой разместил публикацию 20 июля 2025 года на странице в Instagram. В подписи пианист немного рассказал о происходящем в кадре.

"Мой друг Геннадий Викторович Хазанов любит говорить о том, что самое главное в творчестве – не повторяться, а для того, чтобы этого добиться, надо все время "путать карты"… Я не знаю, смог ли этим своим выступлением спутать карты, но счастлив был "сообразить на троих" с Васей Бастой и Лёней Агутиным…"Игорь Крутой

В заключительной части именитый продюсер задал вопрос армии фанатов:

"И как вам, мои дорогие подписчики, мой новый опыт?"
  • Вы невероятно талантливый композитор и замечательный человек. Вы делаете мир лучше.
  • Это нереально круто! Со вкусом, талантливо и смело!
  • Браво, Игорь Яковлевич! Вы невероятный.
  • Даже мальчики так не удивили, как Крутой!
  • Это было круто! Очень круто! Других слов просто нет! – написали после просмотра пользователи Сети.

Но больше всех привлек внимание комментарий Димаша Кудайбергена.

Он был краток, написав "Wow" и добавив смайлики в виде огоньков. Поклонники с теплотой отреагировали на его поддержку:

  • Димаш, радость, что вы всегда поддерживаете друг друга.
  • Ваша дружба с Игорем Яковлевичем радует нас очень!
  • Скучаю по тем дням, когда вы с мастером творили чудеса вместе, – заявили другие подписчики.

В ноябре 2018 года Димаш исполнил песню "Любовь уставших лебедей" под аккомпанемент российского композитора. Премьера первого дуэта с маэстро прошла на одном из центральных телеканалов. Позже с этой же композицией они вышли на сцену Кремлевского дворца. Затем Игорь Крутой пригласил Димаша на "Песню года". В репертуаре Димаша Кудайбергена позже появилась новая песня, написанная Крутым, – "Мадемуазель Хайд".

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Cтоит уточнить, что уже завтра, 22 июля 2025 года, кумир нескольких миллионов людей выступит в Чолпон-Ате.

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Ожидается выступление исполнителей из более чем 25 стран мира. На этом же фестивале выступит башкирская группа Ay Yola.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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