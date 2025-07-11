"Обещал Ленчику и прилетел": Крутой рассказал о настоящей мужской дружбе
Фото: Instagram/igorkrutoy65
С 1 по 11 июля 2025 года в Сочи прошел образовательный форум Леонида Агутина. Большим событием этого мероприятия стало участие в нем известного российского пианиста Игоря Крутого, сообщает Zakon.kz.
Сам Крутой признался, почему бросил все дела и улетел на один вечер в Сочи:
"Во-первых, пообещал Ленчику это сделать, во-вторых, из уважения к его огромному таланту, от которого я кайфую, в-третьих, Леня придумал, в каком необычном качестве я должен выступить. Главное, Ленька – просто мой друг!"
Агутин не остался в стороне и оставил отзыв среди многочисленных комментариев.
"Спасибо, дорогой мой! Спасибо за твое внимание, твое время, уважение, искренность! Ты настоящий! Я горжусь называться твоим другом!"Леонид Агутин
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