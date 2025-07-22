#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
529.44
617.06
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
529.44
617.06
6.76
Культура и шоу-бизнес

Звездный туризм: Турция надеется на магию Джей Ло

Концерт Дженнифер Лопес в Анталии, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 08:48 Фото: pixabay
В свой день рождения, 23 июля, Дженнифер Лопес даст концерт в Анталии, чем уже завысила ожидания у местных организаторов в части привлечения туристов в страну, сообщает Zakon.kz.

Концерт в рамках тура Up All Night Live In 2025 обещает стать самым ярким событием этого лета, предвкушают турецкие организаторы шоу. Поп-дива прилетит в Анталию на частном вертолете. С воздуха она осмотрит побережье, а затем отправится в ультралюксовую виллу отеля Regnum The Crown, открывшегося 1 июня.

Для Джей Ло уже отобран персонал из лучших сотрудников отеля, обслуживание будет 24/7 и на высшем уровне. Билеты на концерт уже распроданы, но гости Regnum The Crown и Regnum Carya смогут попасть на выступление бесплатно.

"У Дженнифер Лопес 250 млн подписчиков, и ее посты из Анталии увидят несколько миллионов людей. Это отличная реклама для города и туризма в Турции!" – отметили местные организаторы.

В то же время на побережье Турции обнаружили вибрионы – бактерии, способные вызывать у отдыхающих серьезные проблемы со здоровьем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Ума Турман рассказала о былых сомнениях в успехе фильма "Криминальное чтиво"
Культура и шоу-бизнес
03:00, 22 июля 2025
Ума Турман рассказала о былых сомнениях в успехе фильма "Криминальное чтиво"
"Почему Кайрат и его родители не помогают": беременная жена Нуртаса рассмешила поклонников
Культура и шоу-бизнес
17:59, 21 июля 2025
"Почему Кайрат и его родители не помогают": беременная жена Нуртаса рассмешила поклонников
Сколько средств массовой информации зарегистрировано в Казахстане
Культура и шоу-бизнес
17:36, 21 июля 2025
Сколько средств массовой информации зарегистрировано в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: