Звездный туризм: Турция надеется на магию Джей Ло

В свой день рождения, 23 июля, Дженнифер Лопес даст концерт в Анталии, чем уже завысила ожидания у местных организаторов в части привлечения туристов в страну, сообщает Zakon.kz.

Концерт в рамках тура Up All Night Live In 2025 обещает стать самым ярким событием этого лета, предвкушают турецкие организаторы шоу. Поп-дива прилетит в Анталию на частном вертолете. С воздуха она осмотрит побережье, а затем отправится в ультралюксовую виллу отеля Regnum The Crown, открывшегося 1 июня.

Для Джей Ло уже отобран персонал из лучших сотрудников отеля, обслуживание будет 24/7 и на высшем уровне. Билеты на концерт уже распроданы, но гости Regnum The Crown и Regnum Carya смогут попасть на выступление бесплатно.

"У Дженнифер Лопес 250 млн подписчиков, и ее посты из Анталии увидят несколько миллионов людей. Это отличная реклама для города и туризма в Турции!" – отметили местные организаторы.

В то же время на побережье Турции обнаружили вибрионы – бактерии, способные вызывать у отдыхающих серьезные проблемы со здоровьем.