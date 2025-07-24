Валерия затмила Джей Ло в глазах поклонников: "Наша лучше всех!"
К примеру, известная исполнительница хита "Часики" Валерия с мужем Иосифом Пригожиным наблюдали за происходящим из VIP-ложи.
"Моя тоже огонь. Потрясающая энергия, фантастическая форма, грандиозное шоу Лопес. Вот с таких девчонок можно и нужно брать пример всем женщинам", – говорится в подписи к публикации Пригожина.
Сама Валерия также оставила комментарий, отметив:
"Jlo нереальная. Сколько же у нее энергии – просто машина. А какая она красотка! Женщина-вдохновение".
После просмотра пользователи Сети решили оставить восторженные отзывы не только про харизму и талант американской певицы, но и не обделили вниманием Валерию.
- Какая шикарная.
- Удачи вам, ребята!
- Концерт был просто бомба. Мурашки все 2,5 часа.
- Как же вам повезло попасть на концерт Jlo. Я фанатка с 1999 года.
- Какая невероятная Валерия!
- Просто сногсшибательная.
- Наша лучше всех!
- Лера – лучшая!
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