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Культура и шоу-бизнес

Валерия затмила Джей Ло в глазах поклонников: "Наша лучше всех!"

Валерия, концерт Лопес в Турции, восторг фанатов, сравнение, знаменитости, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 09:41 Фото: Instagram/valeriya
На территории фешенебельного курорта Regnum Carya на побережье Антальи с большим концертом выступила поп-дива Дженнифер Лопес. Гостями этого музыкального вечера стали многие российские знаменитости, сообщает Zakon.kz.

К примеру, известная исполнительница хита "Часики" Валерия с мужем Иосифом Пригожиным наблюдали за происходящим из VIP-ложи.

"Моя тоже огонь. Потрясающая энергия, фантастическая форма, грандиозное шоу Лопес. Вот с таких девчонок можно и нужно брать пример всем женщинам", – говорится в подписи к публикации Пригожина.

Сама Валерия также оставила комментарий, отметив:

"Jlo нереальная. Сколько же у нее энергии – просто машина. А какая она красотка! Женщина-вдохновение".

После просмотра пользователи Сети решили оставить восторженные отзывы не только про харизму и талант американской певицы, но и не обделили вниманием Валерию.

  • Какая шикарная.
  • Удачи вам, ребята!
  • Концерт был просто бомба. Мурашки все 2,5 часа.
  • Как же вам повезло попасть на концерт Jlo. Я фанатка с 1999 года.
  • Какая невероятная Валерия!
  • Просто сногсшибательная.
  • Наша лучше всех!
  • Лера – лучшая!

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 09:41
Звездный туризм: Турция надеется на магию Джей Ло

Анонсы концертов Лопес в Астане и Алматы наделали много шума. Если по дате и месту проведения музыкального вечера в столице вопросов не было, то во втором случае оказалось, что организаторы не согласовали выступление с ФК "Кайрат". Тогда матчи Премьер-лиги чемпионата РК совпали с датой концерта актрисы на Центральном стадионе.

Но 27 мая 2025 года организаторы совместно с руководством футбольного клуба и дирекцией спортивных сооружений города достигли соглашения по вопросу проведения концерта.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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