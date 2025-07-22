"Ты для меня старый": 71-летняя Успенская неожиданно "отказала" 46-летнему Шаляпину

На прошлых выходных в Москве состоялся музыкально-развлекательный фестиваль. Одним из ведущих VK Fest был 46-летний финалист проекта "Фабрика звезд-6" Прохор Шаляпин. Его диалог с одной из знаменитостей привлек внимание аудитории, сообщает Zakon.kz.

Так, на сцену вышла 71-летняя многократная обладательница музыкальной премии "Шансон года" Любовь Успенская.

"Ты – просто мой кумир. Любовь, как бы я хотел сесть с вами в кабриолет", – шутливо промолвил Шаляпин, протянув руки к Успенской.

"Послушай. Во-первых, ты для меня старый. Не в моем вкусе. Я слишком молодая для тебя", – уточнила в ответ исполнительница хита "Карусель".

Комментаторы молниеносно встали на сторону Шаляпина, назвав Успенскую "неприятной женщиной". Кроме того, большинство пользователей Сети выразили восхищение и радость тому факту, что певец снова становится популярным.

Настала эпоха Прохора, чему я очень рад.

Красавчик! Рада видеть. Надеюсь чаще видеть своего кумира.

Какая неприятная женщина. Еще без чувства юмора. Прохор в своем стиле так шутит, он на вас и не смотрел бы. Можно было и улыбнуться и вести себя адекватно.

Ну Успенская, конечно… можно было бы что-то поумнее придумать.

Наконец Прохору дали дорогу! Он суперприятный и позитивный!

Прохор стал украшением фестиваля.

Успенская должна за честь считать, что Прохор с ней рядом будет в кабриолете сидеть! Прохор, ты лучший!

Давно хотела видеть Прохора в роли ведущего, у него отличное чувство юмора! И очаровательная улыбка.

Приятно всегда на него посмотреть и послушать. А вот у Успенской явно нет никакого чувства юмора.

Все больше преклоняюсь перед Прохором, хороший парень.

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