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Культура и шоу-бизнес

"Ты для меня старый": 71-летняя Успенская неожиданно "отказала" 46-летнему Шаляпину

Любовь Успенская, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 11:13 Фото: Instagram/uspenskayalubov_official
На прошлых выходных в Москве состоялся музыкально-развлекательный фестиваль. Одним из ведущих VK Fest был 46-летний финалист проекта "Фабрика звезд-6" Прохор Шаляпин. Его диалог с одной из знаменитостей привлек внимание аудитории, сообщает Zakon.kz.

Так, на сцену вышла 71-летняя многократная обладательница музыкальной премии "Шансон года" Любовь Успенская.

"Ты – просто мой кумир. Любовь, как бы я хотел сесть с вами в кабриолет", – шутливо промолвил Шаляпин, протянув руки к Успенской.

"Послушай. Во-первых, ты для меня старый. Не в моем вкусе. Я слишком молодая для тебя", – уточнила в ответ исполнительница хита "Карусель".

Комментаторы молниеносно встали на сторону Шаляпина, назвав Успенскую "неприятной женщиной". Кроме того, большинство пользователей Сети выразили восхищение и радость тому факту, что певец снова становится популярным.

  • Настала эпоха Прохора, чему я очень рад.
  • Красавчик! Рада видеть. Надеюсь чаще видеть своего кумира.
  • Какая неприятная женщина. Еще без чувства юмора. Прохор в своем стиле так шутит, он на вас и не смотрел бы. Можно было и улыбнуться и вести себя адекватно.
  • Ну Успенская, конечно… можно было бы что-то поумнее придумать.
  • Наконец Прохору дали дорогу! Он суперприятный и позитивный!
  • Прохор стал украшением фестиваля.
  • Успенская должна за честь считать, что Прохор с ней рядом будет в кабриолете сидеть! Прохор, ты лучший!
  • Давно хотела видеть Прохора в роли ведущего, у него отличное чувство юмора! И очаровательная улыбка.
  • Приятно всегда на него посмотреть и послушать. А вот у Успенской явно нет никакого чувства юмора.
  • Все больше преклоняюсь перед Прохором, хороший парень.

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, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 11:13
Из фриков в феномен: как Прохор Шаляпин стал кумиром Instagram

Ранее мы сообщали, что известный композитор Игорь Крутой удивил подписчиков, исполнив композицию исполнителя Басты под названием "Выпускной" (Медлячок) совместно с детским ансамблем. Поддержал коллегу в комментариях казахстанский артист Димаш Кудайберген.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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