Освобождение Жорика, приседы с гирей: "суперпапа" Максим Галкин растрогал подписчиков
Фото: Instagram/maxgalkinru
Юморист Максим Галкин делится с подписчиками своими буднями с семьей. Причем порой на видео попадают практически экшн-сцены, сообщает Zakon.kz.
Так, накануне, 21 июля 2025 года, артист запечатлел процесс вызволения из "плена водоема" мыши.
"Спасение полевой мыши всей семьей, задача оказалась непростой", – подписал видео Галкин.
На нем юморист с детьми Елизаветой и Гарри разрабатывает стратегию по вызволению грызуна, который не мог сам преодолеть бортики водоема. В конечном итоге мышь, которой успели дать кличку Жорик, оказалась на свободе.
На другом видео Максим Галкин показывает сыну и подписчикам разминку с гирей весом 24 кг.
Поклонники артиста в случае с первым видео восхитились тем, что он воспитывает в детях доброту:
- Вот так воспитывается доброта! Так приятно смотреть было на вас всех в этом чудесном видео! Аллочкин голос, Максим, вы суперпапа! Добрые детки Гарик и Лизочка!
- Вот она – любовь к жизни и всему живому, искренне и трогательно.
- Добрейшее видео, счастливая семья! Максим – суперпапа!
Ко второму ролику подписчики оставляют комментарии восхищения физической формой 49-летнего артиста:
- Макс, это впечатляет! Вы молодец! Так держать, успехов и удачи вам и семье.
- В прекрасной форме.
- Ваша сила восхищает.
- Макс, ты герой... отличный комик и артист, хороший и мудрый человек и отец, любящий муж и наконец сильный красавчик!
А 7 июля Максим Галкин поделился кадрами с женой – певицей Аллой Пугачёвой. Семья наслаждалась отдыхом в Юрмале.
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