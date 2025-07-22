Освобождение Жорика, приседы с гирей: "суперпапа" Максим Галкин растрогал подписчиков

Юморист Максим Галкин делится с подписчиками своими буднями с семьей. Причем порой на видео попадают практически экшн-сцены, сообщает Zakon.kz.

Так, накануне, 21 июля 2025 года, артист запечатлел процесс вызволения из "плена водоема" мыши.

"Спасение полевой мыши всей семьей, задача оказалась непростой", – подписал видео Галкин.

На нем юморист с детьми Елизаветой и Гарри разрабатывает стратегию по вызволению грызуна, который не мог сам преодолеть бортики водоема. В конечном итоге мышь, которой успели дать кличку Жорик, оказалась на свободе.

На другом видео Максим Галкин показывает сыну и подписчикам разминку с гирей весом 24 кг.

Поклонники артиста в случае с первым видео восхитились тем, что он воспитывает в детях доброту:

Вот так воспитывается доброта! Так приятно смотреть было на вас всех в этом чудесном видео! Аллочкин голос, Максим, вы суперпапа! Добрые детки Гарик и Лизочка!

Вот она – любовь к жизни и всему живому, искренне и трогательно.

Добрейшее видео, счастливая семья! Максим – суперпапа!

Ко второму ролику подписчики оставляют комментарии восхищения физической формой 49-летнего артиста:

Макс, это впечатляет! Вы молодец! Так держать, успехов и удачи вам и семье.

В прекрасной форме.

Ваша сила восхищает.

Макс, ты герой... отличный комик и артист, хороший и мудрый человек и отец, любящий муж и наконец сильный красавчик!

А 7 июля Максим Галкин поделился кадрами с женой – певицей Аллой Пугачёвой. Семья наслаждалась отдыхом в Юрмале.