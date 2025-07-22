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Культура и шоу-бизнес

Переписка с мужем, дети и крест: Баян Алагузова поставила все точки над i

Баян Алагузова, ответы на вопросы от подписчиков, любовь к детям, светлый путь, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 15:15 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова достаточно откровенна со своими подписчиками. Актриса сегодня, 22 июля 2025 года, показала личную переписку с мужем, а потом ответила на три основных вопроса, которые чаще всего задают ей пользователи соцсетей, сообщает Zakon.kz.

Так, судя по переписке, супруг Турсенгали Алагузов обращается к жене ласково: "Моя любовь" и любит использовать смайлики в виде сердечек.

Далее, ведущая уже из машины обратилась к своей аудитории и рассказала, что не имеет отношения к проекту "Светлый путь":

"Я вообще без понятия, что это за проект. О чем он – даже не знаю. Люди пишут мне и требуют вернуть деньги. Это мошенники. Сейчас век технологий. Пожалуйста, проверяйте информацию".

Далее Алагузова ответила на претензии по поводу любви к младшим дочкам:

"Это смешно. Любая мать согласится, что невозможно любить одного ребенка больше, другого – меньше. Так могло показаться. Когда я дома Алиса просто не дает взять Алму первой на руки. Она устраивает большой скандал. Алмушка более терпеливая. Времени, внимания и любви они получают абсолютно одинаково".

Также знаменитость рассказала о своем украшении, которое носит уже более 10 лет.

"Это равносторонний тенгрианский крест, который символизирует абсолютно казахскую идентичность", – заключила Алагузова.

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Ранее мы рассказывали, что в Кыргызстане проходит IV Международный фестиваль эстрадной музыки "Мейкин Азия". Главным гостем этого мероприятия станет казахстанский певец Димаш Кудайберген. Сегодня, 22 июля 2025 года, народный артист Казахстана прилетел на Иссык-Куль.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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