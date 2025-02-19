"Не хочу возвращаться к этой теме": жена Кайрата Нуртаса поделилась хорошей новостью

Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова 18 февраля 2025 года опубликовала пост в Instagram, под которым поделилась с подписчиками хорошей новостью, сообщает Zakon.kz.

Пару дней назад, 17 февраля, Динара Сатжан рассказала, что жене Кайрата Нуртаса удалось вернуть деньги за утерянную квартиру после многолетней борьбы. По мнению журналистки, скорому решению проблемы могло поспособствовать интервью, которое она взяла у Жулдыз Абдукаримовой.

Накануне об этом высказалась и сама Жулдыз.

"Хорошая новость. Прежде всего хочу начать с благодарности… Как вы знаете, шел процесс по судебному вопросу. Спасибо каждой душе, которая со дня придания огласке стала сопереживать мне, поддерживали, советовали, были проводниками. В этой новости хорошо то, что для меня все закончилось. То, что принадлежало моим детям, мне, вернулось", – написала 36-летняя актриса под публикацией с адвокатом.

По словам Абдукаримовой, с самого начала она воспринимала эту ситуацию, как испытание.

"Был жизненный урок, которому никто, никогда не научит. Я увидела, как некоторые люди, которые окружали меня, в один прекрасный день исчезли. Были и те, кто для галочки отправлял холодные SMS с вопросом: "Чем помочь". Увидела и тех, кто, напротив, молча были рядом со мной, делали все, что в их силах, чтобы помочь. Главное – люди, окружающие меня, прошли через фильтр", – рассказала супруга любимца казахстанцев.

Жулдыз отметила, что из-за ситуации с квартирой обивала пороги государственных компетентных органов.

"Не будет лишним сказать, что у меня выросли некоторые знания в области права. Теперь железный порядок – не подписывать без адвоката", – подчеркнула она.

Актриса поблагодарила сотрудников Генеральной прокуратуры РК, прокуратуры Астаны и адвоката.

"Больше не хочу возвращаться к этой теме", – заключила Абдукаримова.

Фолловеры поздравили Жулдыз. Они также пожелали, чтобы ее мечта о большом доме сбылась в скором времени:

"Поздравляю!"

"Я очень рада за вас!"

"Вот что значит борьба за справедливость. Поздравляю!"

"Поздравляю! Это прекрасно! Желаю в ближайшем будущем переехать в большой белый дворец!"

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В конце сентября 2024 года Жулдыз Абдукаримова заявила, что стала жертвой мошенничества, когда обменяла квартиру на строящийся дом, который в итоге не был завершен, а земельный участок оказался заложен и обременен арестами. 15 октября в суде Астаны сообщили, что жена Кайрата Нуртаса пыталась оспорить договор купли-продажи своей четырехкомнатной квартиры, утверждая, что сделка была ложной, а фактически речь шла об обмене на недостроенный дом. Суд постановил, что договор был заключен добровольно, а покупатели квартиры не могут быть привлечены к ответственности.

28 января 2025 года Жулдыз Абдукаримова откровенно рассказала подписчикам о финансовых трудностях и проблемах со здоровьем.