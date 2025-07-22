Увядающему от тяжелой болезни 70-летнему Брюсу Уиллису стало хуже

Американский актер Брюс Уиллис, которому недавно исполнилось 70 лет, практически полностью утратил способность говорить, читать и передвигаться самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Express Tribune со ссылкой на близкое окружение актера.

У Уиллиса диагностирована лобно-височная деменция – редкое и неизлечимое нейродегенеративное заболевание, которое поражает участки мозга, отвечающие за речь, поведение и личность. Болезнь прогрессирует с 2022 года, именно тогда актер объявил о завершении своей карьеры.

Основной уход за актером взяла на себя его супруга Эмма Хемминг, воспитывающая двух дочерей пары – 13-летнюю Мэйбл и 11-летнюю Эвелин. Помощь в заботе также оказывают старшие дочери Уиллиса и его бывшая жена – актриса Деми Мур.

А ранее стало известно, что легендарный рок-музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет.

