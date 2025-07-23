#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
531.96
622.45
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
531.96
622.45
6.79
Культура и шоу-бизнес

Поклонников Баян Алагузовой поразила ее сцена с "поцелуем" в новом фильме

Казахстанская продюсер, актриса, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 07:40 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова сейчас снимается в фильме "Қызым", где исполняет главную роль. На своей странице в соцсетях Баян опубликовала эпизод со съемочной площадки, сообщает Zakon.kz.

По сюжету актриса играет врача по имени Лейла и в кадре "прослушивает" грудную клетку пациента с помощью фонендоскопа. Романтичной пикантности сцене добавила песня группы KeshYou "Махаббатым", сопровождающая видео.

Некоторые подписчики подумали, что это реальная сцена из жизни, и решили, что Алагузова оказывает человеку первую помощь.

Других подписчиков продюсера поразила сцена, в которой пациент пытается поцеловать Баян:

"Ой, мамочка, я уж подумала, поцелует! Аж испугалась! Надо Турсену сказать: один поцелуй – два удара, тогда точно целовать не будут".

Ранее известный казахстанский продюсер Баян Алагузова показала личную переписку с мужем, а потом ответила на три основных вопроса, которые чаще всего задают ей пользователи соцсетей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Бывшие сотрудницы подали в суд на Paramount из‑за сексуализированного насилия
Культура и шоу-бизнес
07:54, Сегодня
Бывшие сотрудницы подали в суд на Paramount из‑за сексуализированного насилия
Мама Димаша Кудайбергена поблагодарила кыргызстанцев за сына
Культура и шоу-бизнес
06:25, Сегодня
Мама Димаша Кудайбергена поблагодарила кыргызстанцев за сына
Увядающему от тяжелой болезни 70-летнему Брюсу Уиллису стало хуже
Культура и шоу-бизнес
01:53, 23 июля 2025
Увядающему от тяжелой болезни 70-летнему Брюсу Уиллису стало хуже
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: