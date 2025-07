Димаш Кудайберген ответил на вопрос о ссоре с Крутым и хейт из-за "Народного артиста Кыргызстана"

Казахстанский певец Димаш Кудайберген 23 июля, на следующий день после закрытия IV Международного музыкального фестиваля "Мейкин Азия", в Чолпон-Ате на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь он высказался о получении звания "Народный артист Кыргызской Республики", а также о критике в социальных сетях по этому поводу.

"Пользуясь случаем, хочу от всей души поблагодарить господина президента Садыра Жапарова. В народе говорят: "Во всем есть своя польза" (поговорка на казахском языке). Награду, которую мне вручили вчера, я воспринял как знак братского уважения кыргызского народа к казахскому народу. Поэтому не могу сказать, что это награда только для меня лично. Хочу искренне поблагодарить всех вас за гостеприимство и внимание, за огромную и искреннюю любовь к нашему искусству, к культуре нашего народа", – сказал Димаш.

Комментируя вопрос: "Почему ему присвоили звание, если на кыргызском он не поет?", артист сказал, что любит и даже обожает хейтеров.

"Благодаря им, честно говоря, я вдохновляюсь, они меня зажигают. В целом в этом есть доля правды… Но, учитывая, что я считаю себя более или менее адекватным человеком, я понимаю, что эта награда была вручена не только потому, что я пою, что меня знает местная публика. В первую очередь – в знак дружбы между нашими народами", – пояснил Димаш.

Еще один вопрос касался российского композитора Игоря Крутого, с которым у певца были совместные проекты несколько лет назад.

"Я с большим уважением отношусь к Игорю Яковлевичу, учитывая, что он написал очень много хитовых песен, и для меня огромная честь иметь в своем репертуаре песни этого великого композитора. На данный момент у меня много проектов с другими компаниями и другими композиторами. Так что сейчас с Игорем Яковлевичем у нас творческая пауза. Несмотря на то, что некоторые думают, что мы поссорились, ничего подобного не произошло. Мы до сих пор в прекрасных отношениях. Я – как исполнитель, он – как композитор". Димаш Кудайберген

Он рассказал о проектах с другими композиторами. Например, недавно вышла песня "Love Not Over Yet", автором которой является великий композитор, обладатель нескольких "Грэмми", автор таких шедевральных произведений, как "All I Want for Christmas Is You", которую поет Мэрайя Кэри и "My Heart Will Go On", которую он продюсировал, – Уолтер Афанасьев.

Спросили казахстанского артиста и о его мечте.

"Моя главная мечта – и, может, это прозвучит как лозунг, но для моего молодого сердца она остается самой искренней – я мечтаю о мире, о равновесии в мире, о дне, когда дети больше не будут плакать. Эта мечта все еще живет в моем сердце. Поэтому давайте мы, как старшие, мы и вы вместе будем проявлять друг к другу искреннюю любовь, взаимопонимание и поддержку. Давайте не допустим вражды между народами", – ответил Димаш.

Он пожелал, чтобы казахский народ сопереживал боли кыргызского народа, чтобы кыргызский народ так же сопереживал боли казахского народа, чтобы кыргызский народ радовался счастью казахов и чтобы казахи радовались счастью кыргызов.

22 июля 2025 года указом президента Кыргызстана Садыра Жапарова на грандиозном финале IV Международного музыкального фестиваля "Мейкин Азия" Димашу Кудайбергену присвоено звание "Народный артист Кыргызской Республики".