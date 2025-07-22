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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген прилетел на Иссык-Куль

Димаш Кудайберген, Иссык-Куль, выступление, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 14:02 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
В Кыргызстане проходит IV Международный фестиваль эстрадной музыки "Мейкин Азия". Главным гостем этого мероприятия станет казахстанский певец Димаш Кудайберген. Сегодня, 22 июля 2025 года, народный артист Казахстана прилетел на Иссык-Куль, сообщает Zakon.kz.

Его встретил народный писатель Кыргызстана, автор и основатель фестиваля Султан Раев.

Фотографии с места событий Раев опубликовал на своей странице в Facebook.

Раев в подписи к снимкам уточнил, что именно на этом фестивале в 2013 году Кудайберген стал обладателем Гран-при первого сезона.


"Прошло 12 лет, и он вновь возвращается туда, где когда-то впервые зажглась его звезда", – продолжил Раев.

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, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 14:02
Димаш Кудайберген едет в Кыргызстан

Ранее мы сообщали, что известный композитор Игорь Крутой удивил подписчиков, исполнив композицию исполнителя Басты под названием "Выпускной" (Медлячок) совместно с детским ансамблем. Поддержал коллегу в комментариях казахстанский артист Димаш Кудайберген.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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