Димаш Кудайберген прилетел на Иссык-Куль

В Кыргызстане проходит IV Международный фестиваль эстрадной музыки "Мейкин Азия". Главным гостем этого мероприятия станет казахстанский певец Димаш Кудайберген. Сегодня, 22 июля 2025 года, народный артист Казахстана прилетел на Иссык-Куль, сообщает Zakon.kz.

Его встретил народный писатель Кыргызстана, автор и основатель фестиваля Султан Раев.

Фотографии с места событий Раев опубликовал на своей странице в Facebook.

Раев в подписи к снимкам уточнил, что именно на этом фестивале в 2013 году Кудайберген стал обладателем Гран-при первого сезона.





"Прошло 12 лет, и он вновь возвращается туда, где когда-то впервые зажглась его звезда", – продолжил Раев.

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Ранее мы сообщали, что известный композитор Игорь Крутой удивил подписчиков, исполнив композицию исполнителя Басты под названием "Выпускной" (Медлячок) совместно с детским ансамблем. Поддержал коллегу в комментариях казахстанский артист Димаш Кудайберген.