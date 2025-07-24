"Весь Казахстан ждет его": Дана Есеева получила массовую поддержку в ожидании Мейржана Туребаева

Жена отбывающего наказание казахстанского вайнера Мейржана Туребаева – блогер Дана Есеева – опубликовала серию фотографий с супругом. Ее публикация нашла большой отклик среди большой аудитории, сообщает Zakon.kz.

"Старые фото о главном", – говорится в подписи к публикации за 24 июля 2025 года. В дополнении к этому описанию идет смайлик в виде сердечка.

Эта публикация вызвала широкий отклик у пользователей соцсетей. В комментариях – множество теплых слов поддержки и пожеланий скорейшего воссоединения пары.

Листая, думала, что в конце увижу, как он вернулся домой! Пусть поскорее будет с вами.

Достойная семья! Всем молодым парам – пример! Уважать, ценить, не осуждать – это и есть настоящая семья! Желаю всех земных благ – вы этого достойны.

Красивая пара! Скоро будете вместе.

Лично не знаю, но желаю дождаться его и не терять надежды. Искренне будем радоваться скорой встрече, и пусть ваша семья станет еще крепче.

Ждем возвращения, уже даже предвкушаю, какой фильм он снимет.

Обожаю вашу пару.

Быстрее бы он вернулся домой, у меня душа кровью изливает, когда вижу фотки Мейржана.

Дана, вы сильная женщина!

Мейржану повезло с женой, настолько сильная, любящая, готовая бороться до конца. Ваша любовь безмерна.

Весь Казахстан ждет его.

Как же мы все ждем, когда он выйдет. А вы-то уж тем более. Пусть как выйдет Мейржан, ваши отношения будут еще крепче, глубже, еще горячее.

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В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнера Мейржана Туребаева, актеров Мейирхана Шерниязова и Азизжана Саидбаева подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой – дело Mudabarah Capital. Они были взяты под стражу. В начале 2023 года, когда начался суд, прокурор озвучил подробности масштабного обмана на миллиарды тенге. В июне того же года огласили приговор: Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов получили по 5 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

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3 июля 2025 года стало известно, что Мейирхан Шерниязов вышел на свободу. При этом в КУИС отметили, что Мейржан Туребаев продолжает отбывать наказание, назначенное судом, в учреждении уголовно-исполнительной системы.