Баян Алагузова выпустила песню в поддержку ФК "Кайрат"

Группа казахстанской продюсера Баян Алагузовой записала песню в поддержку футбольного клуба "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Его разместили в аккаунте группы KeshYou.

Поклонники музыкальных артистов и "Реала" живо отреагировали на премьеру:

О боже! Победа за нами!

После этого обязательно должен выиграть Кайрат.

Молодцы девочки! Қайрат алға!

В новом клипе участницы группы предстали в стиле алматинской футбольной команды – в черно-желтом, мяч тоже подобрали в тон.

Ранее 51-летняя казахстанская ведущая Баян Алагузова опубликовала серию снимков с отдыха.