Баян Алагузова выпустила песню в поддержку ФК "Кайрат"
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Группа казахстанской продюсера Баян Алагузовой записала песню в поддержку футбольного клуба "Кайрат", сообщает Zakon.kz.
Его разместили в аккаунте группы KeshYou.
Поклонники музыкальных артистов и "Реала" живо отреагировали на премьеру:
- О боже! Победа за нами!
- После этого обязательно должен выиграть Кайрат.
- Молодцы девочки! Қайрат алға!
В новом клипе участницы группы предстали в стиле алматинской футбольной команды – в черно-желтом, мяч тоже подобрали в тон.
Ранее 51-летняя казахстанская ведущая Баян Алагузова опубликовала серию снимков с отдыха.
