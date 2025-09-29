#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова выпустила песню в поддержку ФК "Кайрат"

Казахстанская продюсер, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 06:18 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Группа казахстанской продюсера Баян Алагузовой записала песню в поддержку футбольного клуба "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Его разместили в аккаунте группы KeshYou.

Поклонники музыкальных артистов и "Реала" живо отреагировали на премьеру:

  • О боже! Победа за нами!
  • После этого обязательно должен выиграть Кайрат.
  • Молодцы девочки! Қайрат алға!

В новом клипе участницы группы предстали в стиле алматинской футбольной команды – в черно-желтом, мяч тоже подобрали в тон.

Ранее 51-летняя казахстанская ведущая Баян Алагузова опубликовала серию снимков с отдыха.

Аксинья Титова
Ошибка в тексте: