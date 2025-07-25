Максим Галкин и Алла Пугачева в "волшебном зеркале" вызвали восторг у поклонников

Снимком он поделился в Instagram, избежав в этот раз каких-либо комментариев под постом.

Поклонники оказались в восторге от фотографии:

– Даже волшебное зеркало не в силах утаить отражение красоты вашего союза. Алла Борисовна – легенда, Максим – свет и движение. И мы по-прежнему говорим, что вы вне конкуренции. Пусть ваше зеркало всегда отражает любовь и силу, которые вы дарите этому миру.

– Вы прекрасные! Фотка очень красивая!

– Красивые и счастливые! И пусть так будет всегда! Обожаю вашу прекрасную семью! Любви, добра и мира всем.