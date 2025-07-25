Максим Галкин и Алла Пугачева в "волшебном зеркале" вызвали восторг у поклонников
Фото: Instagram/maxgalkinru
Юморист Максим Галкин сделал селфи с супругой Аллой Пугачевой через шикарное зеркало с золотой оправой на фоне винтовой лестницы. Где именно находится в данный момент пара, артист не рассказал, сообщает Zakon.kz.
Снимком он поделился в Instagram, избежав в этот раз каких-либо комментариев под постом.
Поклонники оказались в восторге от фотографии:
– Даже волшебное зеркало не в силах утаить отражение красоты вашего союза. Алла Борисовна – легенда, Максим – свет и движение. И мы по-прежнему говорим, что вы вне конкуренции. Пусть ваше зеркало всегда отражает любовь и силу, которые вы дарите этому миру.
– Вы прекрасные! Фотка очень красивая!
– Красивые и счастливые! И пусть так будет всегда! Обожаю вашу прекрасную семью! Любви, добра и мира всем.
Ранее артист запечатлел процесс вызволения из "плена водоема" мыши и поделился этим с поклонниками.
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