#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
544.87
639.02
6.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
544.87
639.02
6.88
Культура и шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева в "волшебном зеркале" вызвали восторг у поклонников

Максим Галкин опубликовал совместное фото с Аллой Пугачевой, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 23:31 Фото: Instagram/maxgalkinru
Юморист Максим Галкин сделал селфи с супругой Аллой Пугачевой через шикарное зеркало с золотой оправой на фоне винтовой лестницы. Где именно находится в данный момент пара, артист не рассказал, сообщает Zakon.kz.

Снимком он поделился в Instagram, избежав в этот раз каких-либо комментариев под постом.

Поклонники оказались в восторге от фотографии:

– Даже волшебное зеркало не в силах утаить отражение красоты вашего союза. Алла Борисовна – легенда, Максим – свет и движение. И мы по-прежнему говорим, что вы вне конкуренции. Пусть ваше зеркало всегда отражает любовь и силу, которые вы дарите этому миру.

– Вы прекрасные! Фотка очень красивая!

– Красивые и счастливые! И пусть так будет всегда! Обожаю вашу прекрасную семью! Любви, добра и мира всем.

Ранее артист запечатлел процесс вызволения из "плена водоема" мыши и поделился этим с поклонниками.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Арман Давлетяров неожиданно призвал прощать и отпускать обиды
Культура и шоу-бизнес
15:59, 25 июля 2025
Арман Давлетяров неожиданно призвал прощать и отпускать обиды
Алсу раскрыла город, в котором впервые влюбилась
Культура и шоу-бизнес
14:44, 25 июля 2025
Алсу раскрыла город, в котором впервые влюбилась
Фотосессия 88-летнего Нургали Нусипжанова с молодой женой восхитила казахстанцев
Культура и шоу-бизнес
13:55, 25 июля 2025
Фотосессия 88-летнего Нургали Нусипжанова с молодой женой восхитила казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: