Ксения Бородина удивила публику фотографиями с Дженнифер Лопес
Фото: Instagram/borodylia
Интернет-пользователи удивились прорывной силе звезды "Дома-2", сумевшей сделать памятные снимки с легендарной Джей Ло, сообщает Zakon.kz.
Cемейные снимки с американской певицей и актрисой Дженнифер Лопес Ксения Бородина опубликовала 25 июля на своей странице в Instagram. Как оказалось, 42-летняя звезда знаменитой телестройки побывала в Турции на концерте знаменитости мировой величины и пробилась в очереди на фото к Джей Ло.
"Это был волшебный концерт, мы в полном восторге", – написала Ксения под снимком.
Бородину восхитило то, как Джей Ло роскошно выглядит в свои 56 лет. Она похвалила фигуру певицы и отметила, что Дженнифер в прекрасной форме и даже при сильной жаре звезда "скакала" по сцене, не останавливаясь.
Фото: Instagram/borodylia
На фото с Лопес запечатлен также муж Бородиной Николай Сердюков и младшая дочь Теона.
"Вероятность увидеть Ксению Бородину и Дженнифер Лопес на одном фото мала, но никогда не равна нолю", – отметили пользователи Сети.
Тем временем солистка группы АИГЕЛ решила напомнить о популярности песни "Пыяла" и завела аккаунт в TikTok.
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