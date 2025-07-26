Ксения Бородина удивила публику фотографиями с Дженнифер Лопес

Интернет-пользователи удивились прорывной силе звезды "Дома-2", сумевшей сделать памятные снимки с легендарной Джей Ло, сообщает Zakon.kz.

Cемейные снимки с американской певицей и актрисой Дженнифер Лопес Ксения Бородина опубликовала 25 июля на своей странице в Instagram. Как оказалось, 42-летняя звезда знаменитой телестройки побывала в Турции на концерте знаменитости мировой величины и пробилась в очереди на фото к Джей Ло.

"Это был волшебный концерт, мы в полном восторге", – написала Ксения под снимком.

Бородину восхитило то, как Джей Ло роскошно выглядит в свои 56 лет. Она похвалила фигуру певицы и отметила, что Дженнифер в прекрасной форме и даже при сильной жаре звезда "скакала" по сцене, не останавливаясь.

Фото: Instagram/borodylia

На фото с Лопес запечатлен также муж Бородиной Николай Сердюков и младшая дочь Теона.

"Вероятность увидеть Ксению Бородину и Дженнифер Лопес на одном фото мала, но никогда не равна нолю", – отметили пользователи Сети.

Тем временем солистка группы АИГЕЛ решила напомнить о популярности песни "Пыяла" и завела аккаунт в TikTok.