"Мы на тебя рассчитываем!": Стас Пьеха растрогал Сеть поздравлением Эдите Пьехе на 88-летие
В описании внук певицы оставил трогательные слова и пожелания.
"Эдита, наше достояние, наша история, наша гордость, наш хранитель мудрости и времени, кладезь знаний, наша сила, наша любимая мама, бабушка и прабабушка (трижды). Сегодня мы отмечаем твой день рождения, твой символ бесконечности, твои 88… Единственное, чего мы всей семьей хотим, к чему стремимся и что для нас важно, – это твое присутствие в нашей жизни и твое хорошее настроение! Мы на тебя рассчитываем, знай! Любим и гордимся бесконечно! С праздником, Бабулевич!"Стас Пьеха
В заключительной части он пояснил: "P.S. Моя авторская песня, написанная и исполненная мною много лет назад – "Посвящение Эдите Пьехе". Авторы: Станислав Пьеха, Иван Игнатюк".
Комментаторы присоединились к поздравлениям, пожелав исполнительнице хита "Наш сосед" здоровья. Среди них оставили свои добрые слова Валерия, Наташа Королёва, Зара и другие.
- Наши поздравления легенде!
- С днем рождения великую Эдиту Станиславовну!
- Крепкого здоровья, бодрости и любви слушателей!
- Очень приятные воспоминания того времени… моего детства и моих бабушек и дедушек, которые слушали Эдиту. Как будто это все еще живо благодаря вам. Присоединяюсь к поздравлениям!
- С праздником великую артистку, самое главное – здоровья.
Репертуар Эдиты Пьехи насчитывает более 500 песен, в том числе на иностранных языках, среди которых "Наш сосед", "Город детства", "Манжерок", "Ничего не вижу" и многие другие. За годы творчества она выпустила несколько десятков музыкальных альбомов и посетила с концертами более 30 стран. В 2021 году она завершила концертную деятельность.
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