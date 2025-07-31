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Культура и шоу-бизнес

"Мы на тебя рассчитываем!": Стас Пьеха растрогал Сеть поздравлением Эдите Пьехе на 88-летие

Стас Пьеха, поздравление, 88 лет Эдите Пьехе, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 17:35 Фото: Instagram/wolfieha
Артист Стас Пьеха сегодня, 31 июля 2025 года, поздравил свою бабушку – народную артистку СССР Эдиту Пьеху с 88-летием. К поздравлению он прикрепил видео, в кадре которого исполнил авторскую песню "Посвящение Эдите Пьехе", сообщает Zakon.kz.

В описании внук певицы оставил трогательные слова и пожелания.

"Эдита, наше достояние, наша история, наша гордость, наш хранитель мудрости и времени, кладезь знаний, наша сила, наша любимая мама, бабушка и прабабушка (трижды). Сегодня мы отмечаем твой день рождения, твой символ бесконечности, твои 88… Единственное, чего мы всей семьей хотим, к чему стремимся и что для нас важно, – это твое присутствие в нашей жизни и твое хорошее настроение! Мы на тебя рассчитываем, знай! Любим и гордимся бесконечно! С праздником, Бабулевич!"Стас Пьеха

В заключительной части он пояснил: "P.S. Моя авторская песня, написанная и исполненная мною много лет назад – "Посвящение Эдите Пьехе". Авторы: Станислав Пьеха, Иван Игнатюк".

Комментаторы присоединились к поздравлениям, пожелав исполнительнице хита "Наш сосед" здоровья. Среди них оставили свои добрые слова Валерия, Наташа Королёва, Зара и другие.

  • Наши поздравления легенде!
  • С днем рождения великую Эдиту Станиславовну!
  • Крепкого здоровья, бодрости и любви слушателей!
  • Очень приятные воспоминания того времени… моего детства и моих бабушек и дедушек, которые слушали Эдиту. Как будто это все еще живо благодаря вам. Присоединяюсь к поздравлениям!
  • С праздником великую артистку, самое главное – здоровья.

Репертуар Эдиты Пьехи насчитывает более 500 песен, в том числе на иностранных языках, среди которых "Наш сосед", "Город детства", "Манжерок", "Ничего не вижу" и многие другие. За годы творчества она выпустила несколько десятков музыкальных альбомов и посетила с концертами более 30 стран. В 2021 году она завершила концертную деятельность.

Ранее мы рассказывали, что фанаты устроили давку на концерте Дженнифер Лопес в Египте. Уже завтра, 1 августа, поп-дива выступит в Астане.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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