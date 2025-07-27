Ида Галич рассказала о проблемах со здоровьем перед вторыми родами

Российская телеведущая и певица Ида Галич опубликовала пост о своей беременности. Она призналась, что обратилась за специальными медицинскими процедурами, сообщает Zakon.kz.

Артистка поделилась, что во время первой беременности часто корила себя за лишние килограммы и растяжки, даже не представляя, как трудно приходится будущему малышу.

"Ты так усердно старалось. Внутри тебя начиналась новая жизнь, а я со своими растяжками. Ты боролось за каждую новую клеточку, а я к тебе с лишним весом. Ты делало все, чтобы в одном теле билось сразу два сердца, а я с претензиями и кривыми от злости губами", – рассказала Ида в личном Telegram-канале.

Она добавила, что тогда часто подкидывала себе испытания в виде перееданий, ночных походов к холодильнику, отсутствия спорта.

Во время второй беременности Ида полностью изменила образ жизни. Сейчас она придерживается здорового питания, много занимается спортом и даже переплыла пролив Дрейка. Но даже это не уберегло ее от проблем.

"В этот раз тебе досталась более мудрая хозяйка, понимающая, что "рыба гниет с головы". Сейчас я лежу под очередной капельницей, которые сопровождают нас последнюю неделю и никуда не денутся все оставшиеся до встречи с малышкой дни… И думаю – глупая-глупая, я снова начала было злиться. Как это так? Весь второй и третий триместр у нас все было идеально, а тут мы споткнулись о какую-то проблему!" – высказалась ведущая.

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