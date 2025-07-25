Казахстанская оперная певица стала финалисткой одного из самых престижных конкурсов
Она стала финалисткой одного из самых престижных конкурсов CLIP.
"Казахстанская оперная певица Айгерим Алтынбек прошла в финал XI Международного оперного конкурса Портофино, который проходит с 22 по 27 июля 2025 года в Италии... Конкурс проводится с 2015 года и является одним из самых престижных состязаний для оперных исполнителей в возрасте до 32 лет", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram МКИ РК в пятницу.
В ведомстве уточнили, что в жюри конкурса – руководители крупнейших театров мира, включая Ла Скала в Милане, Оперу Монте-Карло, театр Колон в Буэнос-Айресе, Королевский театр в Мадриде, Государственный театр Висбадена.
Участники проходят несколько этапов отбора: от предварительных прослушиваний до финального гала-концерта, который сопровождается оркестром и проводится на центральной площади Портофино – Piazzetta di Portofino.
Как подчеркнули в МКИ, Айгерим Алтынбек оставила позади себя 92 участников из почти 50 стран мира, доказав, что Казахстан вновь заявляет о себе как о лидере в мире классического вокала.
Отметим, что Айгерим Алтынбек – лауреат многочисленных международных вокальных конкурсов. Ранее она вошла в число победителей конкурса оперного пения в Италии, заняла третье место на Международном конкурсе оперного пения имени Николая Гяурова в Модене (Италия), была удостоена специальной награды имени выдающейся итальянской оперной певицы Миреллы Френи. А также певица стала участницей молодежной программы Ла Скала, где ей предстоит пройти двухгодичное обучение. В июне она выступила со звездами мировой оперы – Хосе Каррерасом и Андреа Бочелли.
Фото: Instagram/aigerim_altynbek
24 июня 2025 года в Министерстве культуры и информации Казахстана сообщили, что Айгерим Алтынбек пройдет стажировку в самом престижном учебном заведении в мире оперного искусства – Академии театра "Ла Скала".