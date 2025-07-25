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Культура и шоу-бизнес

Казахстанская оперная певица стала финалисткой одного из самых престижных конкурсов

Казахстанская оперная певица стала финалисткой одного из самых престижных конкурсов, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 11:26 Фото: Instagram/aigerim_altynbek
В Министерстве культуры и информации (МКИ) Казахстана сегодня, 25 июля 2025 года, вновь поделились хорошей новостью об оперной певице Айгерим Алтынбек, сообщает Zakon.kz.

Она стала финалисткой одного из самых престижных конкурсов CLIP.

"Казахстанская оперная певица Айгерим Алтынбек прошла в финал XI Международного оперного конкурса Портофино, который проходит с 22 по 27 июля 2025 года в Италии... Конкурс проводится с 2015 года и является одним из самых престижных состязаний для оперных исполнителей в возрасте до 32 лет", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram МКИ РК в пятницу.

В ведомстве уточнили, что в жюри конкурса – руководители крупнейших театров мира, включая Ла Скала в Милане, Оперу Монте-Карло, театр Колон в Буэнос-Айресе, Королевский театр в Мадриде, Государственный театр Висбадена.

Участники проходят несколько этапов отбора: от предварительных прослушиваний до финального гала-концерта, который сопровождается оркестром и проводится на центральной площади Портофино – Piazzetta di Portofino.

Как подчеркнули в МКИ, Айгерим Алтынбек оставила позади себя 92 участников из почти 50 стран мира, доказав, что Казахстан вновь заявляет о себе как о лидере в мире классического вокала.

Отметим, что Айгерим Алтынбек – лауреат многочисленных международных вокальных конкурсов. Ранее она вошла в число победителей конкурса оперного пения в Италии, заняла третье место на Международном конкурсе оперного пения имени Николая Гяурова в Модене (Италия), была удостоена специальной награды имени выдающейся итальянской оперной певицы Миреллы Френи. А также певица стала участницей молодежной программы Ла Скала, где ей предстоит пройти двухгодичное обучение. В июне она выступила со звездами мировой оперы – Хосе Каррерасом и Андреа Бочелли.

Фото: Instagram/aigerim_altynbek

24 июня 2025 года в Министерстве культуры и информации Казахстана сообщили, что Айгерим Алтынбек пройдет стажировку в самом престижном учебном заведении в мире оперного искусства – Академии театра "Ла Скала".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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