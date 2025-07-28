Токаев поздравил оперную певицу Айгерим Алтынбек с историческим событием
Об этом 28 июля 2025 года проинформировали в пресс-службе президента.
"Ваш успех, продемонстрировавший всему миру культуру Казахстана и отразивший признание международных экспертов, имеет большое значение. Вы достойно представили нашу страну и отечественное искусство на мировой сцене. Уверен, вас в будущем ждут новые свершения!" – говорится в телеграмме.
Ранее сообщалось, что казахстанская оперная певица покорила мировую сцену – Айгерим Алтынбек заняла первое место в XI Международном оперном конкурсе CLIP 2025.
Отмечалось, что молодая исполнительница не просто одержала победу – она прошла в ключевых номинациях конкурса и стала абсолютным победителем, завоевав первую премию, приз зрительских симпатий, награду за лучший женский голос и приз музыкального критика, арт-директора и педагога Карло Майера. Как подчеркнули в Министерстве культуры и информации РК, этот успех стал настоящим историческим событием для казахстанской культуры, впервые в истории конкурса представительница Центральной Азии показала настолько уверенное и безоговорочное лидерство.