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События

Токаев поздравил оперную певицу Айгерим Алтынбек с историческим событием

Оперная певица Айгерим Алтынбек, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 17:58 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Айгерим Алтынбек, победившей на XI Международном оперном конкурсе CLIP 2025 в Италии, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 июля 2025 года проинформировали в пресс-службе президента.

"Ваш успех, продемонстрировавший всему миру культуру Казахстана и отразивший признание международных экспертов, имеет большое значение. Вы достойно представили нашу страну и отечественное искусство на мировой сцене. Уверен, вас в будущем ждут новые свершения!" – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что казахстанская оперная певица покорила мировую сцену – Айгерим Алтынбек заняла первое место в XI Международном оперном конкурсе CLIP 2025.

Отмечалось, что молодая исполнительница не просто одержала победу – она прошла в ключевых номинациях конкурса и стала абсолютным победителем, завоевав первую премию, приз зрительских симпатий, награду за лучший женский голос и приз музыкального критика, арт-директора и педагога Карло Майера. Как подчеркнули в Министерстве культуры и информации РК, этот успех стал настоящим историческим событием для казахстанской культуры, впервые в истории конкурса представительница Центральной Азии показала настолько уверенное и безоговорочное лидерство.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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