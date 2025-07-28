Токаев поздравил оперную певицу Айгерим Алтынбек с историческим событием

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Айгерим Алтынбек, победившей на XI Международном оперном конкурсе CLIP 2025 в Италии, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 июля 2025 года проинформировали в пресс-службе президента.

"Ваш успех, продемонстрировавший всему миру культуру Казахстана и отразивший признание международных экспертов, имеет большое значение. Вы достойно представили нашу страну и отечественное искусство на мировой сцене. Уверен, вас в будущем ждут новые свершения!" – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что казахстанская оперная певица покорила мировую сцену – Айгерим Алтынбек заняла первое место в XI Международном оперном конкурсе CLIP 2025.