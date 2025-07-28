Характер можно узнать по детским фото: Валерия показала милые детские снимки

Российская певица Валерия приняла участие в популярном Instagram-тренде, суть которого публиковать детские фотографии под ее аудиотрек "Я была бы", сообщает Zakon.kz.

В новом видео, размещенном 28 июля на ее странице, артистка размышляет о том, как характер человека может быть заметен уже в раннем возрасте.

"Время вспять повернуть нельзя, но возможно создать иллюзию при помощи фотографий. А вы готовы совершить такое путешествие во времени?" – подписала Валерия ролик, добавив, что лучшие снимки обязательно репостнет в своих соцсетях.

Флешмоб с детскими фото быстро набирает популярность в Instagram. Пользователи охотно делятся архивными кадрами, сопровождая их треком и подписями о себе. Публикация Валерии собрала множество откликов и комментариев, многие отметили, что в детских чертах звезды уже угадывается ее нынешний образ.

А ранее новая фотография младших дочерей Баян Алагузовой восхитила казахстанцев.

