В Сети появился долгожданный трейлер нового "Аватара"

20th Century Studios 28 июля представила первый официальный трейлер третьей части франшизы "Аватар", получившей название "Огонь и пепел", сообщает Zakon.kz.

В центре сюжета – семья Джейка Салли и Нейтири, чье спокойствие нарушает появление нового клана Наʼви – Пепельного народа. В ролике показаны ключевые персонажи: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг и другие вернулись к своим ролям. Лидера нового клана исполняет Уна Чаплин.

Премьера фильма намечена на 19 декабря 2025 года, при этом в ряде стран (например, Германии, Норвегии и Франции) показ начнется уже 17 декабря.

Ранее сообщалось, что фильм "Аватар-3" станет самым длинным фильмом франшизы.

