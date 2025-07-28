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Культура и шоу-бизнес

В Сети появился долгожданный трейлер нового "Аватара"

Аватар, кино, трейлер, премьера , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 00:34 Фото: Instagram/avatar
20th Century Studios 28 июля представила первый официальный трейлер третьей части франшизы "Аватар", получившей название "Огонь и пепел", сообщает Zakon.kz.

В центре сюжета – семья Джейка Салли и Нейтири, чье спокойствие нарушает появление нового клана Наʼви – Пепельного народа. В ролике показаны ключевые персонажи: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг и другие вернулись к своим ролям. Лидера нового клана исполняет Уна Чаплин.

Премьера фильма намечена на 19 декабря 2025 года, при этом в ряде стран (например, Германии, Норвегии и Франции) показ начнется уже 17 декабря.

Ранее сообщалось, что фильм "Аватар-3" станет самым длинным фильмом франшизы. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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