Кристина Орбакайте показала, как ее переросла 13-летняя дочь
Певица Кристина Орбакайте показала трансформацию ее дочки Клавдии Земцовой за несколько лет, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram артистка 25 ноября опубликовала видеонарезку кадров с дочкой, сделанных с 2021 по 2025 год. На них видно, как за недолгий промежуток Клавдия, которой в этом году исполнилось 13 лет, догнала и переросла маму, став еще больше похожей на нее.
За короткое время пост набрал более 10 тыс. лайков. Подписчиков эта трансформация удивила и сразила:
- Вот это ножки... красотка, глаз не оторвать. Вообще, конечно, все дети Кристины очень сильно заметны в толпе.
- Какие вы обе красивые.
- А Кристиночка – мамочка вообще не изменилась! Такая же красавица! Еще красивее с каждым годом!
- И мама, и дочка – очень приятно посмотреть! Счастья вам, девочки, пусть все будет как хочется!
- Вот что значит генетика! Плод любви мамы и папы!
- Красавица, просто принцесса, будь счастлива.
- Обалдеть, какая красотка! Такая взрослая уже стала!
Клавдию Кристина Орбакайте родила в 41 год в браке с гражданином США бизнесменом Михаилом Земцовым. Кроме того, у певицы есть двое взрослых сыновей от предыдущих браков: Никита Пресняков и Дени Байсаров.
В октябре 2025-го певица опубликовала шуточный ролик, в котором спародировала свою маму – Аллу Пугачёву.
