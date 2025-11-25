#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала, как ее переросла 13-летняя дочь

певица Кристина Орбакайте, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 09:46 Фото: Instagram/orbakaite_k
Певица Кристина Орбакайте показала трансформацию ее дочки Клавдии Земцовой за несколько лет, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram артистка 25 ноября опубликовала видеонарезку кадров с дочкой, сделанных с 2021 по 2025 год. На них видно, как за недолгий промежуток Клавдия, которой в этом году исполнилось 13 лет, догнала и переросла маму, став еще больше похожей на нее.

За короткое время пост набрал более 10 тыс. лайков. Подписчиков эта трансформация удивила и сразила:

  • Вот это ножки... красотка, глаз не оторвать. Вообще, конечно, все дети Кристины очень сильно заметны в толпе.
  • Какие вы обе красивые.
  • А Кристиночка – мамочка вообще не изменилась! Такая же красавица! Еще красивее с каждым годом!
  • И мама, и дочка – очень приятно посмотреть! Счастья вам, девочки, пусть все будет как хочется!
  • Вот что значит генетика! Плод любви мамы и папы!
  • Красавица, просто принцесса, будь счастлива.
  • Обалдеть, какая красотка! Такая взрослая уже стала!

Клавдию Кристина Орбакайте родила в 41 год в браке с гражданином США бизнесменом Михаилом Земцовым. Кроме того, у певицы есть двое взрослых сыновей от предыдущих браков: Никита Пресняков и Дени Байсаров.

В октябре 2025-го певица опубликовала шуточный ролик, в котором спародировала свою маму – Аллу Пугачёву.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
