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Культура и шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской представила публике своего возлюбленного

Семья, мать и дочь, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 08:20 Фото: Instagram/tatiana_plaksin_
Дочь российской певицы 35-летняя Татьяна Плаксина неожиданно стала интриговать подписчиков романтичными стихами, посвященными объекту симпатии. Как выяснили журналисты, им стал 27-летний бизнесмен, сообщает Zakon.kz.

"СтарХит" быстро выяснил, что за молодой человек изображен на фотографиях с дочерью Успенской. Им оказался 27-летний бизнесмен и хоккеист из Санкт-Петербурга Никита Плотников.

Также пользователи заметили, что в последнее время звездная наследница начала чаще появляться с макияжем, в нарядных платьях и туфлях на каблуках.

Фото: Instagram/tatiana_plaksin_

В беседе с журналистами Плаксина откровенно поделилась новостями. Оказывается, они с Никитой встречаются уже три месяца. Их роман начался в конце апреля – начале мая. В день премии "Женщина года" от журнала "FB" (21 апреля) Любовь Залмановна сообщила, что Таня не приедет на мероприятие, так как убежала на свидание.

Дочь певицы без ума от избранника и восторгается им.

"Он меня покорил чувством юмора и умом. Найти своего человека сложно, но тот, кто ждет, всегда встретит счастье. Никита помогает мне во всем, он ангел", – откровенничает Плаксина.

10-летнюю разницу в возрасте влюбленные не замечают. Мать девушки, Любовь Залмановна, уже знакома с избранником дочери. По словам Татьяны, она очень тепло его приняла. Судя по словам Тани, ее возлюбленный заслужил встречу со звездой шансона безупречным поведением и заботой.

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Аксинья Титова
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