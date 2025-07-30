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Культура и шоу-бизнес

Стартовали съемки нового сериала "Гордость и предубеждение"

Съемки фильма &quot;Гордость и предубеждение&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 07:07 Фото: Х/netflix
В Великобритании стартовали съемки нового сериала "Гордость и предубеждение" от Netflix, сообщает Zakon.kz.

В основу лег бессмертный роман Джейн Остин 1813 года. Роль Элизабет досталась Эмме Коррин из сериала "Корона".

По случаю начала съемок Netflix поделилась 29 июля публикацией на своей странице в Х. Поклонникам фильма стал доступен первый кадр с женщинами семьи Беннет.

Режиссер Эйрос Лин и сценарист Долли Олдертон обещают мини-сериал из шести эпизодов.

"Раз в поколение группе людей удается пересказать эту замечательную историю, и мне очень повезло, что я стал ее частью", – заявляет Олдертон.

О дате релиза пока ничего не известно.

Недавно актриса Ума Турман рассказала о былых сомнениях в успехе фильма "Криминальное чтиво".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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