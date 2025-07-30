В Великобритании стартовали съемки нового сериала "Гордость и предубеждение" от Netflix, сообщает Zakon.kz.

В основу лег бессмертный роман Джейн Остин 1813 года. Роль Элизабет досталась Эмме Коррин из сериала "Корона".

По случаю начала съемок Netflix поделилась 29 июля публикацией на своей странице в Х. Поклонникам фильма стал доступен первый кадр с женщинами семьи Беннет.

We know you've been yearning for a sneak peek. Pride & Prejudice is officially in production.



Here's a first look featuring Emma Corrin, Freya Mavor, Olivia Colman, Hopey Parish, Rhea Norwood, and Hollie Avery as the Bennet women. pic.twitter.com/c1x9SNNfgS — Netflix (@netflix) July 29, 2025

Режиссер Эйрос Лин и сценарист Долли Олдертон обещают мини-сериал из шести эпизодов.

"Раз в поколение группе людей удается пересказать эту замечательную историю, и мне очень повезло, что я стал ее частью", – заявляет Олдертон.

О дате релиза пока ничего не известно.

Недавно актриса Ума Турман рассказала о былых сомнениях в успехе фильма "Криминальное чтиво".