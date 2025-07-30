Стартовали съемки нового сериала "Гордость и предубеждение"
Фото: Х/netflix
В Великобритании стартовали съемки нового сериала "Гордость и предубеждение" от Netflix, сообщает Zakon.kz.
В основу лег бессмертный роман Джейн Остин 1813 года. Роль Элизабет досталась Эмме Коррин из сериала "Корона".
По случаю начала съемок Netflix поделилась 29 июля публикацией на своей странице в Х. Поклонникам фильма стал доступен первый кадр с женщинами семьи Беннет.
We know you've been yearning for a sneak peek. Pride & Prejudice is officially in production.— Netflix (@netflix) July 29, 2025
Here's a first look featuring Emma Corrin, Freya Mavor, Olivia Colman, Hopey Parish, Rhea Norwood, and Hollie Avery as the Bennet women. pic.twitter.com/c1x9SNNfgS
Режиссер Эйрос Лин и сценарист Долли Олдертон обещают мини-сериал из шести эпизодов.
"Раз в поколение группе людей удается пересказать эту замечательную историю, и мне очень повезло, что я стал ее частью", – заявляет Олдертон.
О дате релиза пока ничего не известно.
Недавно актриса Ума Турман рассказала о былых сомнениях в успехе фильма "Криминальное чтиво".
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