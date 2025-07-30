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Культура и шоу-бизнес

Певица Айгерим Алтынбек рассказала о ближайших планах

Айгерим Алтынбек готовится к оперному дебюту, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 06:44 Фото: Instagram/aigerim_altynbek
Абсолютная победительница престижного конкурса CLIP 2025 в Италии певица Айгерим Алтынбек поделилась творческими планами, сообщает Zakon.kz.

Как передает "24KZ", певица уже готовится к своему первому оперному дебюту. Постановка состоится уже этой осенью. По ее словам, репетиции уже идут, а впереди – гастроли и участие в международных проектах.

"Сейчас у нас начинается работа над новой постановкой. В ноябре предстоит мой дебют. Также мы теперь подписали контракт с театром Ла Скала на два года. Впереди гастроли, спектакли и концерты на разных сценах Европы. Это только начало большого пути".Айгерим Алтынбек

28 июля глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Айгерим Алтынбек за первое место в Международном оперном конкурсе.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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