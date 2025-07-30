Певица Айгерим Алтынбек рассказала о ближайших планах
Фото: Instagram/aigerim_altynbek
Абсолютная победительница престижного конкурса CLIP 2025 в Италии певица Айгерим Алтынбек поделилась творческими планами, сообщает Zakon.kz.
Как передает "24KZ", певица уже готовится к своему первому оперному дебюту. Постановка состоится уже этой осенью. По ее словам, репетиции уже идут, а впереди – гастроли и участие в международных проектах.
"Сейчас у нас начинается работа над новой постановкой. В ноябре предстоит мой дебют. Также мы теперь подписали контракт с театром Ла Скала на два года. Впереди гастроли, спектакли и концерты на разных сценах Европы. Это только начало большого пути".Айгерим Алтынбек
28 июля глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Айгерим Алтынбек за первое место в Международном оперном конкурсе.
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