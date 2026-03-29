Илья Малинин рассказал о ближайших планах

Трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин рассказал о ближайших спортивных и личных планах, сообщает Zakon.kz.

Илья Малинин пережил провал на Олимпиаде в Италии. Фигурист занял лишь восьмое место в мужском одиночном катании на Играх после ошибок в произвольной программе.

Однако фигурист быстро реабилитировался. На чемпионате мира он выступил уверенно, сделал ставку на стабильность и завоевал третий титул в карьере. В новом интервью Golden Skate, Малинин признался, что не справился с давлением на Олимпиаде, но планирует кататься как минимум до 2030 года.

"Я испытываю облегчение, что этот сезон наконец-то закончился после долгих взлетов и падений на протяжении всего сезона. Это был, вероятно, один из более легких чемпионатов мира, на которых я был. Приехав сюда, я ощущал, что давления вообще не было. Я полностью заблокировал все ожидания, все давление, которое люди оказывали на меня, и я хотел отдохнуть для себя и насладиться каждым моментом на этом турнире, что я и сделал", – отметил фигурист.

Со слов Малинина, в течение следующих двух недель он, наряду с серебряным и бронзовым призерами чемпионата мира из Японии примет участие в шоу "Stars on Ice".

"Я чувствую, что это будет здорово для всех нас и других фигуристов. Это приятная атмосфера, я очень ценю конец сезона и начало того, что я называю "сезоном шоу"", – поделился чемпион мира 2026 года.

Среди предпочитаемых способов расслабления и отдыха Малинин назвал: прослушивание музыки, сон и просмотр видео.

"Но также приезжать на шоу – иной способ расслабиться для меня, это заряжает меня определенным настроением перед турнирами. Тут важно развлечь аудиторию, находиться с другими фигуристами, наслаждаться дружественной атмосферой без давления", – подытожил американский фигурист.

