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Культура и шоу-бизнес

Жена Павла Воли расплакалась из-за отца-алкоголика

Жена Павла Воли рассказала об отце-алкоголике, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 05:05 Фото: Telegram/Ляйсан Утяшева
Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева не смогла сдержать слез, когда вспомнила о своем тяжелом детстве с пьющим алкоголь отцом, сообщает Zakon.kz.

Об отношениях с отцом спортсменка рассказала в Волгограде 29 июля в интервью Лауре Джугелии. По воспоминаниям Утяшевой, до 10 лет она росла в любви и заботе родителей. Ее отец Альберт, работавший учителем истории, часто приглашал домой учеников, чтобы они занимались или играли в шахматы. Но все изменилось, когда он ушел из школы и занялся бизнесом.

"Это был не папа, а зеленый змей. Алкоголь – зло, особенно если ты отец", – отметила гимнастка.

Жена комика Павла Воли призналась, что до сих пор находится на терапии, пытаясь справиться с детскими травмами, включая комплекс отличницы, который возник из-за стремления заслужить любовь отца. 40-летняя Ляйсан раскрыла, что умоляла его перестать ругаться и полюбить ее.

"Папа, полюби меня. Смотри, я все сделала. Зачем ты ругаешься?" – говорила она.

Однако, несмотря на все пережитые трудности, спортсменка заверила, что искренне любит отца и сожалеет о резких словах, которые когда-то ему сказала. Любимица Ирины Винер уточнила, что только муж видел ее в таком уязвимом состоянии.

На днях автор хитов "Пыяла", "Татарин" и "Моя любовь" Айгель Гайсина впервые завела TikTok-аккаунт.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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