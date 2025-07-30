Дмитрий Хрусталев устроил пьяный скандал в самолете и был снят с рейса

Российский комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев стал участником инцидента на борту рейса авиакомпании "Россия" из Калининграда в Москву, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 июля сообщил Telegram-канал "Авиаторщина".

По данным источника, инцидент произошел 28 июля. Хрусталев поднялся на борт в состоянии алкогольного опьянения, на это обратили внимание другие пассажиры и предупредили экипаж. Комика сопровождал попутчик, который помог ему попасть в салон.

Уже на борту Хрусталев отказался предъявить посадочный талон бортпроводнице и потребовал, чтобы его проводили к месту. Затем самовольно прошел в бизнес-класс и занял чужое кресло. Пока стюардесса докладывала о произошедшем командиру экипажа, ситуация усугубилась. В результате на борт поднялись сотрудники полиции, которые вывели Хрусталева, и только после этого самолет вылетел в Москву.

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