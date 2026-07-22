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Мир

Пассажиры устроили дебош, и самолет вернулся в аэропорт

Пассажиры устроили дебош, и самолет вернулся в аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 23:46 Фото: magnific.com
Самолет авиакомпании easyJet, выполнявший рейс из Тенерифе в Ливерпуль, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после инцидента с группой пассажиров на борту, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sur in English со ссылкой на испанских авиадиспетчеров, примерно через 30 минут после взлета между около десятью пассажирами вспыхнула массовая драка. Командир воздушного судна принял решение развернуть самолет, посчитав, что конфликт представляет угрозу безопасности полета. После посадки лайнер встретили сотрудники полиции.

В easyJet подтвердили, что рейс вернулся в аэропорт из-за неподобающего поведения группы пассажиров. В авиакомпании подчеркнули, что безопасность клиентов и экипажа остается главным приоритетом, а подобные инциденты не допускаются.

После вмешательства полиции самолет продолжил полет в Ливерпуль. Пока неизвестно, были ли задержаны участники конфликта и являлись ли они гражданами Великобритании.

При этом один из пользователей соцсетей, заявивший, что на борту находилась его дочь, утверждает, что никакой драки не было. По его словам, с рейса лишь вывели одну семью с детьми. Официально эта информация пока не подтверждена.

Ранее сообщалось, что рейс из Индии обернулся проблемами.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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