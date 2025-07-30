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Культура и шоу-бизнес

Прохор Шаляпин раскрыл секреты счастливого брака

Российский певец, артист, шоумен, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 03:59 Фото: Instagram/shalyapin_official
Российский певец Прохор Шаляпин недавно "женился". По условиям шоу, в котором он принял участие, паре, подобранной по анкетам, предстоит экспресс-погружение в семейную жизнь, сообщает Zakon.kz.

По информации Super, неизвестно, удалось ли певцу сблизиться с кондитером Ольгой Ващуриной, но на премьеру комедийного сериала "Три сестры" они явились вдвоем.

По словам Прохора, бюджет у него с супругой общий, а еще он высказался на тему счастья в браке:

"Самый счастливый брак – это первые три года. А дальше это перерастает все в дружбу, более глубокие отношения, если люди работают над собой. Надо стараться работать над отношениями. Если совсем в тягость и невмоготу, то тогда отпускать. Но в целом от меня уходят только на небеса", – сказал артист.

Ольга в свою очередь добавила, что нужно уметь разговаривать и договариваться с партнером.

Новая избранница артиста родом из Тольятти. Она воспитывает двоих детей, переехала в Москву и построила карьеру на телевидении и в блогинге. Зрителям она запомнилась как соведущая Рената Агзамова на шоу "Кондитер".

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Аксинья Титова
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