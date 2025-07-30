"Молочная девочка": Прохор Шаляпин сыграл свадьбу с кондитером
Фото: Instagram/shalyapin_official
41-летний певец Прохор Шаляпин женился на 37-летней телеведущей и победительнице кулинарного конкурса Ольге Вашуриной, сообщает Zakon.kz.
Церемония состоялась в рамках реалити-шоу "Свадьба вслепую", где незнакомцы впервые встречаются у алтаря. Затем в течение недели они живут вместе, чтобы понять, есть ли у них шансы на продолжение отношений.
Новая избранница артиста родом из Тольятти. Она воспитывает двоих детей, переехала в Москву и построила карьеру на телевидении и в блогинге. Зрителям она запомнилась как соведущая Рената Агзамова на шоу "Кондитер".
Фото: Instagram/vashourina
Также она ведет популярный блог, посвященный обзорам десертов. 29 июля Вашурина поделилась кадрами свадьбы с Шаляпиным на своей странице в Instagram.
В этот же день жена Павла Воли рассказала об отце-алкоголике.
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