"Молочная девочка": Прохор Шаляпин сыграл свадьбу с кондитером

41-летний певец Прохор Шаляпин женился на 37-летней телеведущей и победительнице кулинарного конкурса Ольге Вашуриной, сообщает Zakon.kz.

Церемония состоялась в рамках реалити-шоу "Свадьба вслепую", где незнакомцы впервые встречаются у алтаря. Затем в течение недели они живут вместе, чтобы понять, есть ли у них шансы на продолжение отношений.

Новая избранница артиста родом из Тольятти. Она воспитывает двоих детей, переехала в Москву и построила карьеру на телевидении и в блогинге. Зрителям она запомнилась как соведущая Рената Агзамова на шоу "Кондитер".

Фото: Instagram/vashourina

Также она ведет популярный блог, посвященный обзорам десертов. 29 июля Вашурина поделилась кадрами свадьбы с Шаляпиным на своей странице в Instagram.

В этот же день жена Павла Воли рассказала об отце-алкоголике.