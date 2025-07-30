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Культура и шоу-бизнес

"Молочная девочка": Прохор Шаляпин сыграл свадьбу с кондитером

Прохор Шаляпин и Ольга Вашурина поженились, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 07:50 Фото: Instagram/shalyapin_official
41-летний певец Прохор Шаляпин женился на 37-летней телеведущей и победительнице кулинарного конкурса Ольге Вашуриной, сообщает Zakon.kz.

Церемония состоялась в рамках реалити-шоу "Свадьба вслепую", где незнакомцы впервые встречаются у алтаря. Затем в течение недели они живут вместе, чтобы понять, есть ли у них шансы на продолжение отношений.

Новая избранница артиста родом из Тольятти. Она воспитывает двоих детей, переехала в Москву и построила карьеру на телевидении и в блогинге. Зрителям она запомнилась как соведущая Рената Агзамова на шоу "Кондитер".

Фото: Instagram/vashourina

Также она ведет популярный блог, посвященный обзорам десертов. 29 июля Вашурина поделилась кадрами свадьбы с Шаляпиным на своей странице в Instagram.

В этот же день жена Павла Воли рассказала об отце-алкоголике.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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