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Культура и шоу-бизнес

Без бороды и фильтров: Момоа показал новый образ

Джейсон Момоа играет на гитаре, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 19:11 Фото: instagram/prideofgypsies
Американский актер Джейсон Момоа впервые за шесть лет побрился и показал свою обновленную внешность, сообщает Zakon.kz.

Момоа 30 июня 2025 года опубликовал в Instagram видео, где сбривает бороду.

Резкая смена имиджа связана с подготовкой к съемкам третьей части "Дюны", в которой Момоа вновь появится на экране.

В подписи к ролику актер также напомнил подписчикам о важности борьбы с загрязнением окружающей среды пластиком – теме, которую он поднимает не впервые.

Ранее мы сообщали, что фанаты устроили давку на концерте Дженнифер Лопес в Египте.

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Асель Аукешева
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