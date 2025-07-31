Без бороды и фильтров: Момоа показал новый образ

Американский актер Джейсон Момоа впервые за шесть лет побрился и показал свою обновленную внешность, сообщает Zakon.kz.

Момоа 30 июня 2025 года опубликовал в Instagram видео, где сбривает бороду.

Резкая смена имиджа связана с подготовкой к съемкам третьей части "Дюны", в которой Момоа вновь появится на экране.

В подписи к ролику актер также напомнил подписчикам о важности борьбы с загрязнением окружающей среды пластиком – теме, которую он поднимает не впервые.

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