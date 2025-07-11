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Культура и шоу-бизнес

"Аквамен" Джейсон Момоа появится в новом фильме

Выходит фильм &quot;Вождь дождя&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 02:23 Фото: Instagram/appletv
10 июля на YouTube-канале Apple TV появился трейлер сериала "Вождь войны" с Джейсоном Момоа в главной роли, сообщает Zakon.kz.

Проект повествует об объединении и колонизации Гавайев в конце XVIII века. История будет рассказана с точки зрения коренных жителей островов. Авторами шоу выступили Момоа и Томас Па’а Cиббетт.

Момоа стал режиссером финального эпизода, а также выступил исполнительным продюсером шоу. В "Вожде войны" задействовали преимущественно полинезийский актерский состав.

Фильм выйдет 1 августа на стриминговом сервисе Apple TV+.

9 июля Paramount Pictures и Nickelodeon Movies представили тизер-трейлер полнометражного мультфильма "Губка Боб: В поисках квадратных штанов", а Дженна Ортега вернулась в продолжение "Уэнсдэй".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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