"Аквамен" Джейсон Момоа появится в новом фильме

10 июля на YouTube-канале Apple TV появился трейлер сериала "Вождь войны" с Джейсоном Момоа в главной роли, сообщает Zakon.kz.

Проект повествует об объединении и колонизации Гавайев в конце XVIII века. История будет рассказана с точки зрения коренных жителей островов. Авторами шоу выступили Момоа и Томас Па’а Cиббетт.

Момоа стал режиссером финального эпизода, а также выступил исполнительным продюсером шоу. В "Вожде войны" задействовали преимущественно полинезийский актерский состав.

Фильм выйдет 1 августа на стриминговом сервисе Apple TV+.

9 июля Paramount Pictures и Nickelodeon Movies представили тизер-трейлер полнометражного мультфильма "Губка Боб: В поисках квадратных штанов", а Дженна Ортега вернулась в продолжение "Уэнсдэй".