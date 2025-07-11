"Аквамен" Джейсон Момоа появится в новом фильме
Фото: Instagram/appletv
10 июля на YouTube-канале Apple TV появился трейлер сериала "Вождь войны" с Джейсоном Момоа в главной роли, сообщает Zakon.kz.
Проект повествует об объединении и колонизации Гавайев в конце XVIII века. История будет рассказана с точки зрения коренных жителей островов. Авторами шоу выступили Момоа и Томас Па’а Cиббетт.
Момоа стал режиссером финального эпизода, а также выступил исполнительным продюсером шоу. В "Вожде войны" задействовали преимущественно полинезийский актерский состав.
Фильм выйдет 1 августа на стриминговом сервисе Apple TV+.
9 июля Paramount Pictures и Nickelodeon Movies представили тизер-трейлер полнометражного мультфильма "Губка Боб: В поисках квадратных штанов", а Дженна Ортега вернулась в продолжение "Уэнсдэй".
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